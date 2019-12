Președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu (PSD), își anunță victoria pe Facebook, arătând că prin decizia, de astăzi, a instanței, reiese că este nevinovat. “Este o mare victorie pentru mine, iar verdictul demonstrează opiniei publice că întotdeauna am spus adevărul și nu am încălcat legile țării mele. Sunt fericit că am reușit să îmi demonstrez nevinovăția și că adevărul a ieșit la suprafață. Sunt un om corect, așa cum am punctat întotdeauna, iar, astăzi, justiția mi-a dat dreptate! Mulțumesc celor care au avut încredere în mine și m-au susținut necondiționat”, postează Horia Țuțuianu.

El fusese declarat incompatibil de către ANI pentru că, în primul său mandat de consilier județean, ar fi fost și director al SC Neptun Olimp SA, care ar fi stațiune de interes național. „Este o mare confuzie între stațiune de interes național și societate de interes național cum sunt Transelectrica, Hidroelectrica, CNE etc. Nu Neptun-Olimp care mai are trei active. In statut nu e prevăzut că e societate de interes național, am hârtie și de la ministru. Într-adevăr, pe vremea lui Ceaușescu, existau stațiunile, care nu erau societăți comerciale”, s-a apărat președintele CJC.

ANI a mai acuzat că, pe perioada exercitării mandatului de consilier județean, între CJC și o firmă la care soția lui Horia Țuțuianu era asociat unic și administrator, s-a derulat un acord – cadru privind furnizarea de solarii complet echipate, în valoare de 100.000 lei. “În ceea ce o privește pe soția mea, într-adevăr, la data când am depus jurământul ca și consilier județean era administrator. Dar eu aveam termen 15 zile. După care ea nu a mai fost administrator. Eu am toate documentele doveditoare. Nici măcar nu-i mai aparținea”, a declarat Horia Țuțuianu, care a făcut contestație. Decizia Tribunalului Constanța poate fi atacată, cu recurs, în 15 zile de la comunicare.

