Președintele CCIR, dl Mihai Daraban, revalidat în noul consiliu director EUROCHAMBRES

În cadrul acestei ediții, a fost ales noul președinte al EUROCHAMBRES, domnul Luc Frieden, Președintele Camerei de Comerț a Luxemburgului, precum și cei trei președinți adjuncți, dl.Vladimir Dlouhy , Pre ședintele Came rei de Comerț a Cehiei, dl. Ian Talbot , Pre ședintele Came rei de Comerț a Irlandei și dl. Stephan Muchler , Pre ședintele Came rei de Comerț și Industrie a Suediei, care își vor exercita mandatul pe perioada 2022-2023.

De asemenea, cu prilejul exprimării votului pentru mandatul noului Consiliu Director al EUROCHAMBRES pentru anul 2022 a fost revalidată candidatura dlui. Mihai Daraban, Președintele CCIR.

„EUROCHAMBRES a dat dovadă, inclusiv în aceste vremuri complicate și volatile, de implicare și devotament pentru sprijinirea și promovarea intereselor și preocupărilor mediului de afaceri la nivelul instituțiilor europene. În ultimele luni, EUROCHAMBRES împreună cu camerele de comerț membre au contribuit la accelerarea procesului de redresare economică, realizat atât prin includerea nevoilor și priorităților mediului de afaceri în propunerile legislative europene, cât și prin creionarea planurilor naționale de redresare și reziliență. Nu în ultimul rând, la nivelul organizației se depun eforturi pentru ca dublul proces de transformare verde și digitală să nu împovăreze antreprenorii, ci prin intermediul camerelor de comerț naționale, să li se ofere un spațiu sigur de asistență și dezvoltare, care să le stimuleze potențialul”, susținut secretarul general al CCIR, dl. Ovidiu Silaghi.