Intermarul de la Partidul Social Democrat a scris pe facebook că România ar trebui să folosească banii europene, proaspăt obținuți în urma unor negocieri dure dintre liderii țărilor UE, pentru majorarea pensiilor cu 40 la sută și pentru dublarea alocațiilor pentru copii.

„Dacă ar fi să dăm crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul PNL trebuie să dubleze alocațiile și să crească pensiile cu 40%. Nu mai are nicio scuză! Faceți investițiile din bani europeni și creșteți puterea de cumpărare a românilor! Îl aștept pe Orban să le spună românilor câți din acești bani sunt de fapt împrumuturi și nu alocări nerambursabile, câți sunt pentru relansarea economică rapidă și câți sunt pentru exercițiul financiar 2021-2027”, a scris Marcel Ciolacu.

Propunerea lui Ciolacu a fost taxată de prietenii de pe facebook ai politicianului. ”Sunteti iresponsabili!!!asa cum ati facut in anii in care ati fost la guvernare,ati marit salarii si pensii din pix platindu le din imprumuturi,asa vreti sa faceti si de acum inainte???!!! Sunt convins ca UE nu va permite sa se cheltuiasca aiurea acesti bani, trebuie bagati masiv in investitii care sa aduca plus valoare si abia apoi redistribuiti in pensii si salarii.asta e ordinea economica fireasca!!!” a scris un internaut.

La această postare, Marcel Ciolacu a revenit cu un răspuns prin care explică că dublarea alocațiilor și majorarea pensiilor ar trebui să se facă din fonduri interne, în timp ce banii europeni ar trebui folosiți pentru investiții. ”Și eu ce am spus? Investițiile trebuie făcute cu bani europeni, iar din fondurile naționale trebuie să crească puterea de cumpărare a cetățenilor. Credeți că vor fi în stare?!”, a scris Ciolacu.

Președintele PSD pare că se prinde în hora comentariilor. Un alt amic de pe facebook, Maria Cristea îi scrie lui Cilacu că este ipocrit. ”Marcel Ciolacu, câtă ipocrizie puteti sa aveti? De cate ori au venit bani de la UE pentru pomeni? Ce ati investit cat timp ati fost la guvernare?”, a scris Maria Cristea. Șeful PSD a răspuns din nou. ”Am spus că investițiile trebuie făcute din bani europeni, iar asta înseamnă că vor rămâne suficienți bani pentru ca Guvernul să respecte legea. Și da, în guvernarea PSD s-au atras masiv fonduri”, a scris Ciolacu.