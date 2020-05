Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv ce vizează limitarea protecţiei reţelelor sociale şi limitarea libertăţii de care beneficiază acestea în gestionarea conţinutului publicat, informează AFP şi DPA. „Suntem aici pentru a apăra libertatea de exprimare în faţa unuia din cele mai grave pericole care există”, a declarat preşedintele Trump din Biroul Oval al Casei Albe în timp ce semna ordinul care ar urma să fie punctul de plecare al unei lungi bătălii în justiţie.

Liderul de la Casa Albă a acuzat în special Twitter că acţionează părtinitor şi că nu se comportă ca o „platformă neutră”. „Nu putem lăsa să continue acest lucru, este foarte, foarte nedrept”, a subliniat preşedintele american. Companiile de social media au, în opinia preşedintelui Trump, o „putere necontrolată” de a cenzura şi a restricţiona informaţiile pe platformele lor şi acţionează ca un „editor cu un punct de vedere”.

Ordinul executiv urmăreşte să schimbe actuala interpretare a legii, care protejează platformele de socializare, ce nu pot fi făcute răspunzătoare pentru conţinutul publicat pe site-urile lor, a declarat procurorul general Bill Barr. Companiile de socializare au „devenit editori şi nu ar trebui să aibă dreptul la acelaşi tip de scut” de protejarea a răspunderii, a adăugat Barr.

Zilele trecute, Twitter a semnalat două postări ale președintelui american Donald Trump, adăugând sub mesajele sale un avertisment: „Verificați faptele”. În engleză, avertismentul Twitter suna astfel: „Get the facts about mail-in ballots”, scrie publicația 20 minutes. Șeful statului american afirma că „votul prin corespondență va fi fraudulos” și va duce la „falsificarea alegerilor”. Președintelui Trump nu i-a căzut bine amestecul Twitter în postările sale, acuzând rețeaua că se amestecă în campania electorală.