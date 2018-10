Președintele a anulat trei evenimente din cauza bolii. Discuțiile despre pregătirea României pentru preluarea conducerii Consiliului UE nu mai au loc

În perioada premergătoare preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene se organizează mai multe întâlniri, atât cu statul care exercită această funcție, Austria, cât și cu statul predecesor, Bulgaria. Discuțiile vizează stadiul dosarelor pe care România le va gestiona pe perioada deținerii președinției rotative a Consiliului UE.





Președintele Klaus Iohannis urma să aibă marți o întâlnire, la Viena, cu președintele federal, Alexander Van der Bellen, și cu cel al Bulgariei, Valentin Radev. În ultimul moment, Austria a anulat, nu amânat, această întrevedere. Potrivit unui comunicat al purtătorului de cuvânt al președintelui federal, Alexander Van der Bellen este bolnav. Din acest motiv au mai fost anulate două evenimente.

Președintele federal, Alexander Van der Bellen nu a putut participa luni la ceremonia de depunere a coroanelor, eveniment organizat sub auspiciile Universității Johannes Kepler din Linz, din cauza bolii. „În plus, o întâlnire trilaterală a fost anulată, marți, cu președintele român Klaus Iohannis și președintele bulgar Valentin Radev. De asemenea, nu poate participa la discuția „Vino împreună - Europa la intersecții”, marți seara la IWM”, scrie kurier.at. Publicația adaugă că, potrivit purtătorului de cuvânt, președintele are febră.

Președintele Klaus Iohannis va merge miercuri la Suceava, unde va depune o coroană de flori la bustul unionistului Iancu Flondor. Monumentul a fost dezvelit, sâmbătă, lângă Palatul Administrativ din municipiu. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat vizita președintelui, dar nu a spus că l-ar fi invitat. Contactat de Evenimentul zilei, Flutur a spus că mai multe detalii poate să dea Administrația Prezidențială. Șeful CJ Suceava a adăugat că prezența lui Klaus Iohannis este onorantă.

