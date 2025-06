Armistițiu dintre Israel și Iran, oficializat de Trump: Respectați-l!Update

Update. Președintele american Donald Trump a anunțat marți, pe platforma sa Truth Social, că un armistițiu între Israel și Iran „a intrat în vigoare” și le-a cerut celor două țări să respecte această încetare a focului. „Armistițiu este în prezent în vigoare. Să-l respectați!”, a scris Trump cu majuscule, făcând apel la respectarea acordului.

Anterior, fostul președinte al SUA a precizat că armistițiul va fi implementat treptat pe parcursul a 24 de ore, intrând în vigoare marți la ora 4:00 GMT (7:00, ora României). Conform detaliilor făcute publice, Iranul va înceta toate operațiunile primul, iar Israelul o va face după 12 ore.

Marți, televiziunea națională iraniană a transmis că o încetare a focului a fost „impusă forțelor ostile” după ce Iranul a răspuns militar la ceea ce a numit „un act de agresiune comis de Statele Unite”.

Această declarație vine la scurt timp după ce forțele iraniene au lansat un atac cu rachete asupra bazei americane Al Udeid din Qatar, iar cei de la Teheran consideră o acțiune de autoapărare.

Potrivit rețelei de știri Iran National News Network, atacurile au fost derulate de către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (Sepah), care a descris operațiunea drept un succes major, adăugând că presiunea combinată a capacităților militare iraniene și sprijinul unit al populației a dus la oprirea ostilităților de către partea adversă.

Cu toate acestea, autoritățile nu au oferit un orar clar privind momentul implementării încetării focului.

