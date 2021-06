Presa din Spania anunță că noul antrenor al lui Real Madrid va fi Carlo Ancelotti care a mai pregătit formația de pe „Santiago Bernabeu” în perioada iulie 2013 – mai 2015. Acesta este actualul antrenor al lui Everton.

Însă Ancelotti este văzut de publicația As drept „planul de urgență”. Publicația Marca scrie că italianul a fost luat în calcul după ce PSG a refuzat să renunțe la Mauricio Pochettino. Totodată, Antonio Conte, liber de contract după plecarea de la Inter, ar fi avut pretenții mult prea mari. Pretențiile tehnicianului erau prea mari nu atât din punct de vedere al salariului, cât al transferurilor solicitate.

„Alesul este Carlo Ancelotti. Liderii lui Real Madrid nu vor să amâne numirea unui nou antrenor, cu care să contureze lotul pentru sezonul 2021/2022, așa că Ancelotti va fi prezentat în următoarele ore”, scrie Marca.

În plus, jurnalistul Fabrizio Romano a a anunțat că Ancelotti a ajuns la o înțelegere cu Everton privind rezilierea înțelegerii. Astfel, tehnicianul italianul va fi liber să semneze cu formația madrilenă.

Carlo Ancelotti (61 de ani) a antrenat până acum la Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Napoli și Everton, cu ultima reușind să încheie acest sezon pe locul 10 în Premier League.

În precedentul mandat de la Real Madrid (2013-2015), Ancelotti a condus echipa în 119 meciuri. Tehnicianul a înregistrat 89 de victorii, 14 remize și 16 înfrângeri cu Real Madrid. Cupa Spaniei, Supercupa Europei, Liga Campionilor, și Campionatul Mondial al Cluburilor sunt cele patru trofee cucerite de italian cu formația blanco.

Zinedine Zidane (48 de ani) se va despărți de Real Madrid la finalul acestui sezon. Jurnaliștii de la televiziunea Telemadrid au anunțat deja că antrenorul francez nu va mai continua pe banca celor de la Real Madrid și în sezonul 2021-2022. Indiferent dacă echipa va deveni campioana Spaniei. El mai are un an de contract, dar este surmenat, epuizat și fizic, și psihic.

Este un sezon nereușit pentru galactici chiar dacă clubul din capitala Spaniei mai are șanse să câștige Primera Division. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Real are 78 de puncte și se află pe locul al 2-lea. Lideră este concitadina Atletico, cu 80 de puncte. Totodată, șanse matematice mai are și FC Barcelona care este clasată pe locul trei cu un total de 76 de puncte.