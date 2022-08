Rușii, scenarii absurde. O pensionară „hipnotizată” de ucraineni a incendiat mașina unui general rus

Ziarul online Lenta, considerat printre puținele canale independente din Rusia, a scris despre o „femeie care a incendiat BMW-ul oficial” și care „este o pensionară în vârstă de 65 de ani, numită Elena”. Acel BMW aparținea generalului Evgheni Secretarev.

Evgheni Secretarev este responsabil de cenzura știrilor legate de chestiunile militare hotărâte la Kremlin, știri în legătură cu care Secretarev se asigură că nu vor face obiectul unor critici interne la adresa regimului.

Site-ul Lenta a distribuit chiar și o înregistrare video în care este surprins momentul incendierii mașinii generalului rus: „Ginerele ei crede că ea a fost recrutată de forțele speciale ucrainene care au învățat-o să dea foc la mașini”, au susținut cei de la Lenta.

Baza, un alt site rusesc de știri, a scris despre presupusele motive ale femeii de a incendia mașina generalului, legate de dorința sa de a protesta față de războiul din Ucraina. Aceeași publicație a menționat că pensionara riscă acum până la 15 ani de închisoare.

Olga Lautman, cercetător în cadrul Centrului de Analiză Politică Europeană, a scris pe pagina de Twitter că femeia ar fi fost „hipnotizată” de serviciile secrete ucrainene și că „nu trece nici măcar o oră în care ei (n.a rușii) să nu dezvăluie lumii absurditatea, cruzimea și nebunia acestui stat eșuat”, a scris Olga Lautman, cea care în urmă cu o săptămână își exprima neîncrederea cu privire la varianta FSB-ului referitoare la uciderea Dariei Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, conform Hotnews.ro.

Lol what a clown show Russia is. A pensioner 65 year old woman set fire to the car of the deputy head of management of the General Staff of the Armed Forces. The propaganda is she was kidnapped, hypnotized by Ukrainians and taught how to set fires. Because of course https://t.co/es6R24XRGe

— Olga Lautman 🇺🇦 (@OlgaNYC1211) August 28, 2022