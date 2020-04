Dacă ar fi să crezi viziunii oficiale, cultivate și prin Presa Miluită, prin această Presă înțeleg site-urile, ziarele și televiziunile cărora li s-a promis, în schimbul limbii lor dulci, ajutor de stat după trecerea Crizei. Unora, mai puternice, li s-a promis deja. Altora nu li s-a promis nimic. Acestea se complac în rolul de slujnice ale puterii în speranța că li se va băga în seamă slujirea.

Cum s-a reușit și se reușește aplicarea ceaușismului la realitățile dramatice ale Crizei?

Printre altele prin apelul la unul dintre cele mai des folosite instrumente ale dictaturii:

Secretomania.

Va rămâne în istoria cenzurii românești ordinul dat de Ministerul de Interne prin care se interzice prefecților comunicarea către presă a unor informații esențiale despre infectări și decese.

Iată-l, ca să-l punem în ramă:

Prin acest Ordin demn de Uganda, s-au creat premisele ascunderii adevărului despre numărul de infectați și despre numărul de decedați.

Toate aceste informații, vitale într-o societate democratică, supusă transparenței, sunt la liberul arbitru al Grupului de Comunicare Strategică de la București. Cine garantează că acest Grup nu falsifică datele pentru ca Guvernul să-și rezolve interesul electoral de a înfățișa o României a Victoriei împotriva Coronavirus? Cine verifică autenticitatea informațiilor date de acest Grup?

Presa Miluită n-a tras semnalul de alarmă în chestiunea secretomaniei de tip ceaușist care definește comunicarea în materie de Criza Coronavirus.

Când mă resemnasem să cred că în România lui 2020, țară membră UE, țară membră NATO, țară care a răsturnat regimul Ceaușescu și pentru că acesta refuza accesul presei la informații de interes public, ascunderea de tip ceaușist a informațiilor despre Coronavirus va fi trecută cu vederea, inițiativa Centrului de Jurnalism Independent (de care am luat cunoștință din presă) de a cere public în numele a zeci de jurnaliști și instituții de presă informații despre Criză m-a făcut să tresar. Centrul a trimis unor instituții de presă și unor jurnaliști Documentul spre a fi semnat. Nu mă număr printre beneficiarii acestei adrese. Cum la vârsta mea am depășit de mult blestemul orgoliilor mărunte, salut inițiativa, pe care am așteptat-o cu încăpățânare, și reproduc documentul pentru că el are toate șansele să rămână în istoria bătăliei duse de presă pentru a ieși din condiția de Miluită a Puterii:

Cerere de informații de interes public

În baza legii accesului la informațiile de interes public nr. 544/2001

Către:

Guvernul României,

Ministerul de Interne, Grupul de Comunicare Strategică

Data: 02.04.2020

Vă solicităm să ne transmiteți, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, următoarele informații:

Numărul de cazuri, vârsta și sexul persoanelor infectate Covid-19, al celor vindecate, carantinate, izolate, precum și numărul, vârsta și sexul persoanelor decedate, defalcate pe localități. Numărul la zi al medicilor infectați, carantinați sau izolați, precum și, dacă va fi cazul, numărul medicilor decedați din cauza infecției Covid-19, defalcate pe localități. Informații actualizate privind situația spitalelor în contextul pandemiei Covid-19 (secții în carantină, secții închise pentru dezinfecție etc). Numărul de teste preluate și procesate, cu menționarea localității din care au fost preluate, precum și a locului în care respectivele teste sunt procesate. Numărul de pacien ți unici testați, defalcat pe localități.

Informații actualizate privind necesarul de aparate și echipamente de protecție pentru personalul din spitale (măști chirurgicale, măști de protecție (FFp2 și FFp3), combinezoane, halate impermeabile, șorțuri impermeabile, mănuși de unică folosință și echipamente pentru protecția ochilor, necesarul de dezinfectanți), la nivel de spital. Informații actualizate privind numărul de aparate și echipamente de protecție pentru personalul din spitale achiziționate, la nivel de spital. Vă solicităm să numiți purtători de cuvânt în toate instituțiile publice, așa cum stipulează Legea 544/2001 la articolul 16. Numele și contactele acestora trebuie să fie publice. Numele și funcția membrilor Grupului de Comunicare Strategică.

Solicităm ca informaţiile să ne fie furnizate cel puțin o dată pe zi, pe toată durata situației de urgență, atât pe website-ul Ministerului de Interne, cât și prin comunicatele de presă distribuite la nivel național și local de autoritățile competente.

Este vital ca la nivel local să fie înființate, la nivelul celulelor de criză locale, departamente de comunicare care să fie mandatate să ofere jurnaliștilor informații în timp real.

Blocada informațională instituită de autoritățile publice din România este fără precedent. Legea accesului la informațiile de interes public este încălcată și prin aceasta, se încalcă și dreptul fundamental al cetățenilor de a fi informați. Într-o perioadă de criză, obligația autorităților de a fi transparente și de a oferi cetățenilor, și prin intermediul mass-media, informații este una fundamentală.

Practicile Guvernului de a oculta informația au stârnit deja îngrijorarea OSCE, care transmite României că: «[…] Dispozițiile decretului de urgență, așa cum arată astăzi, prezintă un risc de restricționare nejustificată a activității jurnaliștilor, de autocenzură pentru actorii media care încearcă să informeze publicul, și ar putea fi chiar contraproductivă. Mass-media și jurnaliștii independenți au un rol important în lupta împotriva dezinformării, în special online, și nu ar trebui să fie restricționate în mod necorespunzător în raportarea lor asupra pandemiei».

Tăcerea și ascunderea informațiilor nu sunt compatibile cu o societate democratică, chiar și în perioada stării de urgență.

Cetățenii au, fără echivoc, obligația de a respecta solicitările autorităților. Dar, autoritățile au la rândul lor obligația de a acționa transparent, în numele cetățenilor. Punerea sub sechestru a informațiilor publice, sub amenințarea dosarelor penale, precum și oferirea de informații parțiale și formulate astfel încât să creeze beneficii de imagine aparatului de stat, sunt periculoase prin susceptibilitatea de dezinformare și sunt apanajul unor vremuri de la care vrem să credem că România s-a îndepărtat.

Considerăm că aceste practici nu fac decât să îndepărteze România de valorile europene și de angajamentele sale internaționale.

Vă mulţumim”