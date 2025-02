Justitie Preotul pro-rus Ciprian Mega, reținut după ce și-ar fi incendiat mașina







Preotul Ciprian Mega a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș, fiind suspectat că ar fi provocat incendiul propriului său autoturism la începutul acestei luni.

Preotul Ciprian Mega a fost reținut pentru 24 de ore

Preotul Ciprian Mega a fost recent suspendat de Episcopia Ortodoxă a Oradiei și acuzat că ar fi fost „plantat” în Biserica Ortodoxă Română de către Biserica Ortodoxă Rusă.

„Nu sunt omul rușilor, nu am făcut politică, nu i-am făcut campanie domnului Georgescu, dimpotrivă!”, a anunțat preotul.

Parchetul a anunțat că au avut loc cinci percheziții în Oradea pentru colectarea de probe. Se pare că ancheta este deja susținută de dovezi, inclusiv înregistrări video care demonstrează implicarea preotului în incendiere.

„La data de 17.02.2025, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de M.C.R. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere, şi faţă de G.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la distrugere În fapt, în data de 5 februarie 2025, în jurul orei 00:45, cu intenţie, a fost incendiat, prin folosirea unei substanţe inflamabile care a provocat o explozie de natură să pună în pericol ceilalţi participanţi la traficul rutier, autoturismul marca Mazda 5, proprietatea S.C. E.F. S.R.L., parcat la ieşirea din localitatea Drăgăneşti spre Ştei, pe marginea DN 76, la ieşirea dintr-un spaţiu amenajat pentru parcare, care a ars în totalitate, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4000 euro”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Mașina a fost incendiată în noaptea de 4 spre 5 februarie

Preotul Ciprian Mega a declarat că vehiculul său a fost cuprins de flăcări în noaptea dintre 4 și 5 februarie, în timp ce se îndrepta spre București pentru o întâlnire, alături de un prieten.

„În fotografii este, într-adevăr, mașina mea, în drum spre București. Atât eu, cât și prietenul care mă însoțea, suntem bine. Dumnezeu a făcut o minune cu noi!”, a explicat Preotul Ciprian Mega.

Preotul Ciprian Mega a intrat în dispută cu Episcopia Oradea după ce a realizat filmul „21 de rubini”.

„Așadar, am toată convingerea că tristul eveniment prin care am trecut nu are nicio legătură cu episcopul Oradiei, nici cu intențiile dumnealui în ceea ce mă privește. Ar fi o nedreptate să-l bănuiască cineva de așa ceva”, a mai scrie preotul pe social media.

Acuzațiile formulate împotriva preotului se refereau la opoziția sa față de controalele financiar-contabile ale parohiei și la refuzul de a se prezenta la Eparhie pentru investigații. Episcopia îl caracteriza ca fiind un „preot-regizor” cu o activitate „excentrică și anarhică”, lăsând să se înțeleagă că ar avea interese care nu corespund Bisericii Ortodoxe Române, scrie clujust.ro.