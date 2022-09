Premierul ungar Viktor Orban îi ia locul lui Ceaușescu. Opinia unui profesor universitar

Profesorul universitar din Cluj, Zoltán Tibori Szabó, a făcut o paralelă între premierul ungar Viktor Orban și fostul dictator al României, Nicolae Ceaușescu. În cadrul unui post maghiar de radio profesorul a menționat că „Viktor Orbán poate ajunge cu siguranță ca Ceaușescu”.

Cu toate acestea, deși cei doi seamănă uluitor, sfârșitul lui Orban va fi diferit. Cel mai probabil, acesta nu va fi executat de popor asemenea lui Ceaușescu, ci se va retrage într-o vilă din Rusia sau Brazilia, a mai precizat Szabó.

Nu este pentru prima oară când profesorul universitar îl asemuiește pe Orban cu Ceaușescu.

„Recentele ieșiri rasiste ale lui Viktor Orban îi accentuează asemănarea cu Nicolae Ceaușescu, care îi împărtășea ultranaționalismul și antisemitismul, dezgustul pentru democrație și înclinația pentru reabilitarea criminalilor de război, însă a sfârșit în fața unui pluton de execuție”, a spus în august 2022 Zoltán Tibori-Szabó într-un articol de opinie în publicația israeliană Haaretz.

Profesorul Zoltan Tibori-Szabo este șef al Institutului de Studii asupra Holocaustului și Genocidului din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, coautor al „Enciclopedia geografică a Holocaustului din Ungaria” (2013).

Viktor Orban o ia pe urmele lui Ceaușescu

Făcând referire la discursul rasist a lui Orban de la băile Tușnad, Tibori Szabó a mai precizat că Ceaușescu a agravat Uniunea Sovietică cu naționalismul, independența și suveranitatea sa. În același timp, Orbán se opune și sabotează în mod sistematic parteneri și aliați aleși în mod liber, la Bruxelles și Washington, susținând că el este singurul apărător al civilizației occidentale împotriva migranților „non-europeni”, „amestecului de rase” și „ideologiei de gen”

„Moștenirea lui va păta, totuși, Ungaria pentru o lungă perioadă de timp, dar va păta și lumea occidentală dacă nu se ridică decisiv și urgent împotriva lui. În acest moment, Ungaria lui Orbán a devenit cancerul UE și al NATO”, a mai menționat profesorul, potrivit RomaniaJournal.ro.

Zoltán Tibori Szabó și-a finalizat studiile universitare și postuniversitare la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, BBTE, State University of California și City University of New York, se arată în CV-ul acestuia. A fost unul dintre fondatorii cotidianului Libertatea din Cluj Napoca (1989) și redactor-șef în perioada 1990-1997.