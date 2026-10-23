Politica

Premierul Luca Niculescu, ședință despre PNRR și siguranța în școli. Alte subiecte aflate pe agendă

Premierul Luca Niculescu, ședință despre PNRR și siguranța în școli. Alte subiecte aflate pe agendăElevi. Sursa foto: AI
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Premierul Luca Niculescu va avea vineri, 23 octombrie, o serie de întâlniri oficiale dedicate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și siguranței în școli. Pe agenda șefului Guvernului se mai află o ședință extraordinară de Guvern și participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni.

Potrivit programului anunțat de Guvern joi seară, prima activitate a premierului este programată la ora 08:00, la Palatul Victoria. Atunci va avea loc o ședință extraordinară de Guvern, organizată în format hibrid.

Intervenția lui Luca Niculescu de la începutul ședinței va fi transmisă în direct pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului, precum și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Premierul va discuta despre PNRR și siguranța în școli

La ora 08:30, Luca Niculescu va participa la o întâlnire de lucru dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile sunt programate tot la Palatul Victoria.

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O jumătate de oră mai târziu, de la ora 09:00, premierul va lua parte la o altă ședință de lucru, având ca temă siguranța în școli. Întâlnirea va avea loc la sediul Guvernului.

După-amiază, programul șefului Executivului continuă la Palatul Cotroceni. De la ora 15:00, Luca Niculescu va participa la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, eveniment organizat în Sala Unirii.

Luca Niculescu

Luca Niculescu / Foto: Inquam Octav Ganea

Luca Niculescu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA și a participat la ședința CSAT

Joi, premierul a avut prima întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, de la preluarea mandatului.

Tot în cursul zilei, de la ora 18:00, Luca Niculescu a participat la prima ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de la instalarea sa în funcție.

Ce au discutat cei doi

Discuțiile cu reprezentantul diplomatic american au vizat securitatea României, prezența militară americană, cooperarea în domeniul apărării și atragerea investițiilor din Statele Unite.

Premierul a susținut că relația cu SUA reprezintă o prioritate pentru Guvern și pentru el personal, iar parteneriatul dintre cele două țări se bazează pe încredere, valori și interese comune.

„Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a transmis Luca Niculescu.

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