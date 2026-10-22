Politica

Luca Niculescu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. Securitatea și investițiile americane, pe agenda discuțiilor

Luca Niculescu s-a întâlnit cu ambasadorul SUA. Securitatea și investițiile americane, pe agenda discuțiilorLuca Niculescu si Ambasadorul SUA. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Premierul Luca Niculescu a discutat joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, despre securitatea României, cooperarea militară și oportunitățile de investiții americane. Întrevederea a vizat atât consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări, cât și dezvoltarea unor proiecte comune în domenii economice importante.

Luca Niculescu, discuții cu ambasadorul SUA despre securitate și investiții. Ce proiecte sunt vizate

Șeful Guvernului a subliniat că relația cu SUA reprezintă o prioritate atât pentru executiv, cât și pentru el personal. Potrivit premierului, colaborarea româno-americană se bazează pe încredere, valori și interese comune.

„Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a transmis Luca Niculescu.

Romania SUA

Romania SUA. Sursa foto: AI

Niculescu și ambasadorul SUA au discutat despre securitatea României

Un subiect important al întâlnirii a fost securitatea națională și contribuția prezenței militare americane la apărarea României. Premierul a mulțumit Statelor Unite pentru această implicare și a exprimat dorința autorităților române de a consolida cooperarea în acest domeniu.

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Cei doi oficiali au abordat și colaborarea militară, inclusiv proiectele destinate înzestrării Armatei Române. Întrevederea a avut loc în contextul eforturilor de aprofundare a relațiilor bilaterale în materie de apărare.

De asemenea, Luca Niculescu l-a felicitat pe ambasadorul Darryl Nirenberg pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele Unite și pentru colaborarea cu autoritățile române.

România urmărește atragerea unor noi investiții americane

Componenta economică a ocupat un loc important pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria. Premierul a susținut intensificarea eforturilor pentru atragerea capitalului american, cu obiectivul de a sprijini economia și de a dezvolta sectoare strategice.

Potrivit lui Niculescu, investițiile din Statele Unite pot contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea unor proiecte în domenii precum energia și infrastructura.

Cei doi oficiali au convenit să organizeze întâlniri periodice pentru a urmări evoluția inițiativelor comune și pentru a identifica noi oportunități de colaborare.

La finalul discuțiilor, premierul a reafirmat importanța relației dintre București și Washington, pe care a descris-o drept una care depășește dimensiunea parteneriatului strategic și se bazează și pe prietenia dintre cele două țări.

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