„Dacă acum ne laudă toate guvernele străine, înseamnă că am făcut ceva bun. Nu vreau să irosesc tot efortul depus”, reiterează Conte, amintind că „am gestionat o situație de urgență fără precedent în lume”. „Nu vreau să neg că ar fi putut exista unele erori sau omiteri, dar acestea sunt aspecte care au avut un impact minim”, adaugă premierul Italiei. „Vreau să le spun cetățenilor că revenirea la normal este acum aproape și aceste relaxări pe care le vom introduce în noul decret o demonstrează. Voi reitera acest mesaj în următoarele ore, convins că s-a înțeles deja cum este această politică a pașilor mici, avansând treptat, ne va scoate dintr-o tragedie care ne-a copleșit pe toți”.

Guvernul a acționat imediat asupra pandemiei cu „prudență”, dar și cu „măsuri proporționale cu ceea ce se întâmpla”, acum este necesar „să nu ne gândim la noi restricții și să susținem o repornire eficientă”. Având în vedere lansarea următorului decret, premierul explică unele dintre „deschiderile” care vor fi incluse în document. Și, cu privire la școală, Conte garantează: „Este angajamentul meu cu tinerii, familiile, țara. Angajamentul meu cu profesorii și cu personalul. Școala reîncepe, nu există niciun dubiu”.

„Am fost întotdeauna riguros, dar nu regret nimic. Când am decis să închidem au spus că trebuie să ținem deschis. Când am vrut să începem deschiderea, ne-au cerut să fim rigizi. M-am confruntat întotdeauna cu miniștrii și cu oamenii de știință și acum am percepția că dacă vom permite relaxări vom face bine”, explică Conte. Primul ministru italian vorbește despre „navele de croazieră care trebuie să înceapă să călătorească din nou, deoarece turismul este o piesă fundamentală a economiei noastre”, se concentrează „pe târgurile și conferințele pe care trebuie să le organizăm, pentru că numai în acest fel toate activitățile pot fi reluate”. Măștile, distanțele „sunt fundamentale, dar nu trebuie percepute ca o limitare”.

„Am înțeles nerăbdarea managerilor, tot ceea ce se oprește riscă să se piardă. Știu că există familii care au probleme să ajungă până la sfârșitul lunii. Criza barurilor și restaurantelor poate avea un impact grav”, continuă Conte. „Cu privire la discoteci sunt foarte precaut, sincer nu mi se pare încă potrivit să acordăm permisiune, este prea periculos. Se transpiră, se bea împreună, se stă aproape”, a concluzionat Giuseppe Conte.