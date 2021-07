Florin Cîțu a anunțat, astăzi, desființarea Sectiei de Investigare a Infracțiunilor din Justitie (SIIJ). „Nu a fost o ședință a coaliției. Poate s-au întâlnit, sunt toți parlamentari, poate s-au întâlnit acolo (n.red. în birou la Orban). Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple: am desființat SIIJ. Eu am desființat SIIJ printr-un proiect adoptat în Guvern.

Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiției, să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o soluție mai bună decât ceea ce am făcut noi în ședința de Guvern și aștept soluțiile Parlamentului împreună cu Ministerul Justiției.

În ceea ce mă privește și în ceea ce privește Guvernul, noi am venit cu o soluție prin care am desființat Secția Specială. UDMR și USR au pun punct diferit… Noi cred că putem să găsim un element comun aici. De aceea am cerut ca ședința de ieri să fie suspendată, să o amânăm și să revenim după ce se întâlnesc experții

Eu zic că trebuie să ne întoarcem la experți, există un grup de lucru. Trebuie să venim cu cele mai bune soluții și săptămâna viitoare vom relua discuțiile”, a spus premierul.