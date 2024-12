Politica Premierul Dorin Recean l-a demis pe ministrul Energiei. Se cere instituirea stării de urgență







Republica Moldova. Prim-ministrul Dorin Recean a anunţat joi demisiile ministrului Energiei, Victor Parlicov, directorului general al întreprinderii Energocom, Victor Bînzari, precum și a lui Sergiu Tofilat, membru în Consiliul de observatori ai întreprinderii SA Moldovagaz, desemnat de Guvern. De asemenea, premierul urmează să meargă în Parlament pentru a solicita instituirea stării de urgență în domeniul energetic.

Dorin Recean motivează deciziile

Premierul a subliniat că cei trei responsabili s-ar face vinovați de faptul că Republica Moldova nu a cumpărat gaze naturale vara aceasta, atunci când prețurile erau mult mai mici decât acum.

„Aceste persoane fie au blocat, fie nu au reacţionat la momentul potrivit pentru a achiziţiona gaz la cel mai convenabil preţ. În loc să caute vinovaţi şi să paseze vina şi responsabilitatea de la unul la altul, sarcina lor era să asigure ţara cu gaz la momentul oportun. Până la identificarea unui nou ministru, voi prelua eu portofoliul. Voi coordona personal gestionarea acestui sector important al țării”, a spus Dorin Recean.

De asemenea, premierul a anunțat că va merge în Parlament pentru a solicita instituirea stării de urgență în energetică. Aceasta ar urma să fie instituită începând cu 16 decembrie curent.

„Avem de depăşit o iarnă în condiţii dificile și cu multe riscuri. De aceea, voi solicita Parlamentului instituirea stării de urgenţă, din 16 decembrie şi până la depăşirea situaţiei de alimentare cu gaz a cetăţenilor noştri, inclusiv din regiunea transnistreană. Este necesar să gestionăm eventuale consecinţe ale crizei şi asigurarea cu electricitate, în mod special a cetăţenilor de pe malul drept al Nistrului. Avem responsabilitatea să fim pregătiţi absolut pentru orice scenariu”, a afirmat Dorin Recean.

Sergiu Tofilat respinge acuzațiile lui Dorin Recean

După anunțul făcut de premierul Dorin Recean, Sergiu Tofilat, membru în Consiliul de observatori ai întreprinderii Moldovagaz, a remarcat că este surprins de afirmațiile oficialului.

„Prin deciziile de azi s-a demonstrat că nu este voință politică de a face ordine la Moldovagaz. Domnul Recean distribuie falsuri. Eu nu am competențe de a bloca achizițiile de gaze. El știe asta foarte bine. Am cerut de la Moldovagaz să nu cumpere tot volumul pentru iarnă într-o zi. Exact asta a fost una din recomandările după audierea de la parlament. Îmi voi prezenta cererea de demisie. Totodată, voi continua să investighez activitatea Moldovagaz și să informez opinia publică. Lupta nu s-a încheiat. Este mizerabil ce se întâmplă. Nu pentru asta am protestat în perioada statului capturat”, a precizat Sergiu Tofilat.

O eventuală stare de urgență în domeniul energetic

În cazul instituirii stării de urgenţă în energetică, Comisia pentru Situaţii Excepţionale poate emite dispoziţii în vederea punerii în executare a unor măsuri. Este vorba de dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de gaze naturale și a altor resurse energetice. Un alt aspect este adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, inclusiv prin derogare de la prevederile normative.

Printre acțiuni se numără și adoptarea deciziilor de împuternicire a furnizorilor și a operatorilor de sistem să acționeze în scopul procurării, transportării și distribuției gazelor naturale și altor resurse energetice pe întreg teritoriul țării. Instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite și instituirea unui regim special de procurare a gazelor naturale în regim rapid, în caz de necesitate. Un alt factor este alocarea mijloacelor financiare pentru asigurarea procurării volumelor necesare de gaze naturale, în caz de necesitate.

Instituirea stării de urgență ar urma să fie solicitată de premierul Dorin Recean săptămâna următoare în Parlament.