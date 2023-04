Premierul Ciucă spune că economia la bugetul de stat ar fi de sute de milioane de euro, prin comasarea alegerilor

Pe lângă bani, liberalii și-ar dori ca alegerile din 2024, să fie comasate, pentru că așa vor câștiga mai multe voturi.

Despre acest lucru a vorbit și premierul Nicolae Ciucă, care este și președintele Partidului Național Liberal.

”Este o discuţie în momentul de faţă, am discutat la nivelul coaliţiei, am discutat la nivelul PNL, chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta”, a declarat premierul Ciucă, în cursul zilei de luni, la Focșani, citat de News.

Românii își doresc comasarea alegerilor

Un sondaj de opinie realizat pe acest subiect a indicat că 67 la sută dintre români își doresc ca alegerile din 2024 să fie comasate.

De asemenea cei care au răspuns la întrebări au răspuns în proporție de 70 la sută, că s-ar descurca cu mai multe buletine de vot, în cazul în care alegerile vor fi comasate.

De asemenea, economiile care vor fi realizate, din banii publici, vor fi substanțiale.

De exemplu, alegerile europarlamentare care au avut loc în 2019, au costat 47 de milioane de euro, în timp ce alegerile generale, pentru alegerea președintelui României, au avut un buget de 150 de milioane de euro.

Analiza mai arată că alegerile locale din 2020, au primit finanțare de la bugetul de stat în valoare de 124 milioane de euro.

Un simplu calcul arată că doar pentru cele trei runde de alegeri, sumele cheltuite se ridică la imensa sumă de 221 de milioane de euro.

Securitatea regională este importantă

În contextul războiului din Ucraina, România nu își permite să fie vulnerabilă în contextul regional, mai susțin, în concluzie cei care au realizat studiul.

”Suntem vecini cu o țară aflată în război, iar situații care necesită o reacție rapidă și fermă pot să apară oricând. Perioadele de incertitudine politică internă trebuie să fie restrânse la minimum posibil. Procesele electorale interne pot genera instabilitate politică care, ulterior, afectează securitatea într-o regiune”, se mai arată la capitolul concluzii.