Premieră mondială. Permisele de conducere vor fi modernizate. „Acest lucru este esenţial”

Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil în întreaga UE. Amintim că un număr uriaș de pietoni, biciclişti şi utilizatori de scutere şi motociclete și-au pierdut viața în urma unui accident.

Comisia Europeană dorește să realizeze „Viziunea zero” – fără decese pe drumurile din UE până în 2050. Oficialii au în plan să-i ajute pe tineri să câștige mai multă experienţă prin intermediul unui sistem de conducere acompaniată – începând cu vârsta de 17 ani.

„Un obiectiv-cheie al noilor norme va fi îmbunătăţirea siguranţei rutiere, prin măsuri care includ: o perioadă de probă de cel puţin doi ani pentru conducătorii auto începători după trecerea testului şi o normă de toleranţă zero pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Acest lucru este esenţial deoarece, chiar dacă şoferii tineri reprezintă doar 8% din totalul conducătorilor auto, 2 din 5 coliziuni mortale implică un conducător auto sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani. În plus, se oferă posibilitatea tinerilor de a-şi susţine testul şi de a începe conducerea acompaniată de autoturisme şi camioane începând cu vârsta de 17 ani, pentru a dobândi experienţă de conducere auto”, se precizează în documentul citat.

O premieră mondiala

Va fi adaptată formarea şi testarea conducătorilor auto pentru o mai bună pregătire a acestora cu privire la prezenţa utilizatorilor vulnerabili pe şosea. Comisia Europeană a anunțat și o evaluare mai strictă din punct de vedere medical, luând în considerare progresele înregistrate în tratamentul medical pentru boli precum diabetul. Comisia a mai propus și introducerea unui permis de conducere digital, în premieră mondială. Toate procedurile se vor face online.

Un portal informatic dedicat le va oferi cetăţenilor acces uşor la informaţii privind normele de siguranţă rutieră în vigoare în fiecare stat membru şi le va permite să plătească eventualele amenzi în mod direct.

Comisia Europeană urmează să grăbească și tranziţia către vehicule cu emisii zero. Şoferii începători vor fi informaţi cu privire la modul în care stilul lor de conducere are un impact asupra emisiilor lor. Unele modele de mașini ar putea fi ajustate, potrivit Agerpress.