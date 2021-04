Un ultim studiu a arătat că vaccinul împotriva COVID-19 oferit de Pfizer are o eficacitate de 91%. acest procent a reieșit după monitorizarea unor persoane inoculate timp de șase luni.

Serul Pfizer BioNTech are o eficacitate de sută la sută împotriva variantei sud-africane, arată același studiu, cu mențiunea că evaluarea s-a făcut pe un grup de sub o mie de persoane. Peste Ocean, Pfizer a început testarea vaccinului pe copiii de sub 12 ani.

Primii copii vaccinați

Primii copii cu vârsta sub 12 ani au fost vaccinați. Este vorba despre Alejandra și Marisol Gerardo, o pereche de gemene din SUA.

Italia impune vaccinarea obligatorie pentru toți angajații din domeniul sănătății, inclusiv pentru farmaciști. Cei care refuză riscă să fie suspendați fără plată pentru restul anului.

Germania își face stoc de vaccinuri

Germania vrea să-și facă provizii de vaccin pentru anul viitor și atrage atenția că va acționă pe cont propriu, în cazul în care alte țări europene nu înțeleg urgența asigurării stocurilor.

“Trebuie să asigurăm capacitatea de producţie şi pentru rapelurile 3 şi 4. Deocamdată, nu ştim cât durează protecţia. Nu e nimeni vaccinat de mai mult de 12 luni. Nu ştim cât durează, un an, doi, cinci, zece ani. Nimeni nu poate exclude repetarea vaccinării.”, a declarat Jens Spahn, ministrul Sănătății al Germaniei.

Austriecii sunt pe ultima sută de metri a negocierilor cu Rusia pentru a cumpăra – cel mai probabil săptămâna viitoare – un milion de doze de Sputnik. Tranzacția e ca și încheiată. Acum se mai discută doar pe marginea confidențialiății. Rușii vor angajamente ferme că informațiile despre vaccin pe care le vor da Austriei rămân secrete.