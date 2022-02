Premieră în justiția din România. O femeie a fost condamnată definitiv, după ce a hărțuit online un preot. Îi trimitea poze indecente

Este prima condamnare definitivă pentru hărțuire online, în România. O femeie a primit o sancțiune de 5.400 de lei pentru hărțuirea unui preot. Aceasta îl suna în fiecare zi și îi trimitea mii de poze sau mesaje indecente. Decizia a fost luată de judecătorii de la Curtea de Apel Oradea.

În cazul în care femeia refuză să plătească amenda, ea va trebui să execute 18 zile de închisoare, iar pedeapsa ar putea fi majorată până la trei luni de detenție conform Codului penal. Judecătorii au descoperit că l-a apelat de 3.000 de ori pe un preot din Oradea. Asta nu este tot, preotul primea o mulțime de poze și filmări indecente.

Prima condamnare definitivă pentru hărțuire online

Femeia apela la mai multe platforme de socializare, printre care și Messenger, Facebook, Whatsapp. Aceasta declarase că are o relație cu el și că a dispărut după ce a lăsat-o însărcinată. În total i-a dat 3.000 de apeluri, 2000 de mesaje și zeci de fotografii, inclusiv cu ea dezbracată. Polițiștii au depistat că vinovata l-a apelat de 50 de ori pe preot doar în ziua audierilor.

Judecătorii nu au fost interesați de relația celor doi, ci au transmis că nimeni nu are dreptul să trimită mesaje cu un conținut amenințător și defăimător persoanei vătămate.

„Pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire prevăzută de art 208 alin. (2) din Codul Penal, Judecătoria Oradea a condamnat-o pe inculpată la pedeapsa de 5.400 lei amendă penală și a respins pretențiile preotului de plata a unei sume de bani. Și inculpata, și victima au formulat apel, dar pe data de 17.01.2022, Curtea de Apel Oradea a menținut pedeapsa . Dacă nu va plăti amenda, condamnata va executa 180 zile închisoare. Ea este cercetată în alt dosar, pentru șantaj, cu privire la același preot“, potrivit vedemjust.ro

Nu este pentru prima dată când femeia are probleme cu legea. Aceasta mai are un dosar de șantaj, care are ca termen de judecată data de 10 februarie. Victima este tot preotul din Oradea.