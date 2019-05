Premieră națională! Un olimpic român a reușit o performanță impresionantă

În premieră naţională, elevul Alexandru Constantin din clasa a XI-a de la Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila a obţinut punctajul maxim de 100, atât la proba teoretică, cât şi la proba practică, la Olimpiada Naţională de Geografie, care s-a desfăşurat la Târgu Mureş, de marţi până duminică, în condiţiile în care punctajul maxim obţinut până acum la cele 38 de ediţii ale concursului a fost de 84.





"Încă sunt şocat că au putut să-mi acorde acest punctaj. Sincer, nu m-am aşteptat. Geografia a reprezentat dintotdeauna pentru mine o pasiune şi este al patrulea an consecutiv când particip. Încă din clasa a VIII-a particip. Chiar dacă nu vreau să urmez Facultatea de Geografie sau vreo ramură a geografiei, pentru că vreau să urmez Medicina, geografia mereu va reprezenta un loc în sufletul meu. În orice caz, pasiunea te poate duce oriunde, indiferent de ce carieră vrei să urmezi. Este important să fii consecvent şi să munceşti, poate chiar zilnic, pentru a-ţi îndeplini un anumit obiectiv", a declarat presei, Alexandru Constantin, aflat la a patra participare la Olimpiada Naţională de Geografie. Potrivit inspectorului de Geografie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, profesorul Florin Pop, Olimpiada Naţională de Geografie din acest an a consemnat mai multe premiere, întrucât mai mulţi elevi participanţi au realizat între 90 şi 100 de puncte, în condiţiile în care niciodată nu s-au depăşit 84 de puncte, iar acest lucru explică de ce peste 20% din totalul participanţilor au obţinut premii sau menţiuni. "Au fost punctaje foarte mari. Mulţi elevi au făcut 100 de puncte sau peste 90 de puncte. Asta înseamnă că sunt bine pregătiţi. S-a obţinut o medie foarte mare la Olimpiadă, pot să spun, în premieră, peste 84 de puncte. De la minister s-a acordat, de exemplu, 150 de lei premiu pentru locul I şi noi, de la Primăria Târgu Mureş, am suplimentat premiul cu 300 de lei. De asemenea, am suplimentat premiul II cu 250 de lei, premiul III cu 200 de lei şi apoi celelalte. Mai sunt cadouri substanţiale din partea sponsorilor. La fiecare premiu I, deci avem şase premii I, Horea Reghin a oferit câte o chitară", a declarat Florin Pop.

Ecaterina Andronescu, anunt fara PRECEDENT! Vrea sa INCHIDA SCOLILE in cazul fenomenelor meteo extreme

Pagina 1 din 1