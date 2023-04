Premier League. Supărarea lui Erik ten Hag după Tottenham – Manchester United, 2-2. United a condus cu 2-0

Manchester United a dominat prima parte a meciului, în care a şi marcat de două ori. Jadon Sancho a deschis scorul încă din minutul 7, iar Marcus Rashford l-a majorat în minutul 44. Tottenham a revenit în meci în repriza secundă, pe care dominat-o în totalitate. Pedro Porro a redus din diferenţă în minutul 56, pentru ca în minutul 79 Kane să recupereze un balon, să pătrundă şi să ofere o pasă exactă lui Son, iar sud-coreeanul a egalat.

A fost scorul final al meciului, iar, după această remiză, Manchester United se află pe locul al patrulea în Premier League, cu 60 de puncte, urmată în clasament de Tottenham, cu 54 de puncte. Newcastle United este pe locul al treilea, cu 62 de puncte.

Erik ten Hag: Unii au crezut că un efort de 90 la sută este suficient

Erik ten Hag s-a dat la jucătorii săi de la Man United pentru că i-au lăsat pe cei de la Tottenham să scape după ce au irosit un avantaj de două goluri în confruntarea lor crucială pentru primele patru locuri… în timp ce deplânge faptul că a fost „prea ușor” pentru Spurs să înscrie…

Antrenorul lui Manchester United, Erik Ten Hag, și-a criticat echipa pentru că a lăsat-o pe Tottenham să iasă din corzi, deoarece a cedat un avantaj de două goluri în meciul crucial pentru calificarea în Liga Campionilor: „Unii au crezut că 90 la sută a fost suficient, a spus Ten Hag. Știu că nu sunt roboți și că oboseala este o problemă, dar trebuie să dai totul cu fiecare ocazie. Aceasta este baza. Am luat o mică pauză și asta a fost problema noastră. Cred că se întâmplă asta de câteva meciuri în care suntem buni la început, venim peste ei, marcăm, dar nu o ținem în continuare. Suntem dezamăgiți – am fost la 2-0. Am avut șanse de a face 3-1 dar am ratat. Nu am fost buni pe parcursul celor 90 de minute, nu am jucat strălucit. După pauză, fiind conduși cu 2-0, trebuia să marcăm încă un gol”.

Rezultate înregistrate joi în etapa a 33-a din Premier League:

Everton – Newcastle 1-4 (McNeil 80 / C. Wilson 28, 75, Joelinton 72, Murphy 81);

Southampton – Bournemouth 0-1 (Tavernier 50);

Tottenham Hotspur – Manchester United 2-2 (Pedro Porro 56, Son Heung-Min 79 / Jadon Sancho 7, Rashford 44).