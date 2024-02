Fost premier, dezvăluiri despre un furt colosal. Încă o schemă păguboasă în Republica Moldova

Fost prim-ministru în Republica Moldova, Ion Chicu, a explicat cum a fost pusă la punct o schemă care a păgubit țara. Este vorba despre mari sume de bani, virate către Rusia, pentru gaz. Problema a fost prețul foarte mare, ridicat de mai mulți intermediari, care intermediau afacerea.

„Domnul Vadim Ceban (n.r.- președinte Moldovagaz) într-adevăr a spus că din mai putem relua procurarea de gaz rusesc. În realitate asta înseamnă că din mai vom procura gaz rusesc, dar deja fără 3-4 intermediari, că acum tot gaz rusesc cumpărăm.

Evident că toate aceste scheme obscure de procurare a gazelor de către Energocom vor ieși la suprafață și ei înțeleg acest lucru. Deci, ei vor reveni la contract direct de procurare cu furnizorul. Asta e evident, e firească decizia dată, mai ales că noi nu am văzut să câștigăm ceva de la toată independența asta.

Scheme păguboase pentru Republica Moldova

Nu am văzut ca cei care au continuat să cumpere de la ruși, să rămână iarna fără gaz, fără lumină etc. A fost un motiv inventat de băieții ăștia, care au vrut pe schema respectivă să facă milioane bune de euro. Unii și cifre au adus, 200 de milioane. Ei au făcut bani enormi, este al doilea furt de miliard în țara noastră, dar cum e la noi? Când se întâmplă noi nu vrem să credem, dar trece un an, doi, cum a fost cazul fraudei bancare”. A explicat fostul prim-ministru de la Chișinău.

„În 2014 spuneam: Oameni buni, dacă Guvernul respectiv, în care este și Recean, și Sandu, votează, prin evitarea Parlamentului, dreptul de a acorda garanții pe așa sume, înseamnă că se fure. A trebuit să vină 2016 ca oamenii să înțeleagă și să se convingă și să cheme Kroll să facă rapoarte și tot așa. Pentru ce avem rațiune? Să ne punem întrebarea de ce RM plătește un tarif la gaz de 4 ori mai mare decât Ucraina, de 3 ori mai mare decât Ungaria etc. Putem să ne punem această întrebare, indiferent pe cine susținem.

„Este un tip care ieri a primit 10 ani pentru frauda bancară, lucra la BEM, el tot spunea că e tot bine. Era Alaiba care spunea: la BEM e totul bine”, a mai declarat Ion Chicu.

Ce acuză fostul premier

El a atras atenția că prețul plătit pentru gaz este mult mai mare decât ar fi normal. „Gazul pe piață de săptămâni bune e 300 de dolari. În banii noștri, înseamnă un pic mai mult de 5 lei. Cu toate cheltuielile, cu procente TVA și cu distribuția nu poate fi mai mult de 10 lei gazul la noi. Noi continuăm să plătim 18 și nu trebuie să ne amăgim cu compensațiile, pentru că sunt tot banii noștri, din Buget. Evident că trebuie să vină cu diminuarea, doar că ei nu pot da un răspuns calificat, pentru că nici ei nu știu cât a mai rămas din gazul cel de aur procurat 2 ani în urmă. Ei așa ne-au spus: Nu putem scade tariful, pentru că trebuie să amestecăm câte un pic de cel scump.

Dar cine i-a întrebat de ce au trebuit să cumpere gaz pentru 2 ierni înainte pe 300 de milioane credit, că nu stăteau banii undeva acolo pe conturile statului și hai mai bine să ne asigurăm, că doar nu plătim procente. Doar nu a fost așa. Au împrumutat 300 de milioane de euro de la BERD, cu dobânzi enorme, de aceea și plătim așa de mult. Cum statele care plătesc mai puțin au știut și nu au cumpărat gaz pe 2 ani înainte?

Dacă ar fi cumpărat Chicu acest gaz sau oricine altcineva, de la Platforma DA să fi cumpărat vreun necăjit, îl distrugeau cei din PAS pentru acest lucru”, a mai afirmat fostul premier, conform stiripesurse.md.