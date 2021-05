Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, astăzi, că elevii și persoanele care se află la maximum 50 de metri distanță de o școală trebuie să poarte mască. Oamenii legii vor efectua controale în acest sens, pentru a se asigura de respectarea prevenirea răspândirii coronavirusului în zonele aglomerate.

Elevii trebuie să poarte măști în apropierea școlilor

„Încă nu s-a terminat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă. Discuţiile au continuat un pic mai mult având în vedere dificultatea de a decide, de exemplu, care sunt alte spaţii aglomerate. În principiu am stabilit că, în jurul unităţilor şcolare unde există potenţial de aglomerare la venire şi la plecare şi sunt evident copii majoritatea sub 16 ani care nu pot fi vaccinaţi, atunci este necesară stabilirea unui perimetru de 50 de metri în jurul şcolii. Acolo va fi obligatorie purtarea măştii pentru cei care vor staţiona în acest perimetru. (…) Aşa cum este în Hotărârea de Guvern rămân acele zone. Nu am adăugat nimic însă vom avea o perioadă de monitorizare de o săptămână în care DSP, Poliţia Jandarmeria vor monitoriza şi vor face propuneri către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă”, a spus prefectul de București.

Autoritățile vor monitoriza și verifica respectarea măsurii în cauză prin „observări făcute, notate şi transmise, adică un fel de observare empirică a situaţiei de pe teren”, potrivit declarațiilor oferite de prefect.

Conform reprezentantului Prefecturii, măsura în cauză intră în vigoare imediat. „CMBSU trebuie să se adapteze la noile reguli care au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern azi noapte, deci trebuie să intre în vigoare imediat”, a spus Alin Stoica.

Fiecare angajator decide dacă personalul poartă mască sau nu

Prefectul Bucureștiului a subliniat că fiecare angajator poate decide dacă în birourile salariaților se va purta mască sau nu. El a mai anunțat că la Prefectură, dacă toți salariații sunt imunizați împotriva coronavirusului, masca nu va fi obligatorie.

„Este decizia proprie a fiecărui operator sau fiecărui angajator. Prin medicul de medicina muncii se pot stabili aceste reguli intern de către fiecare angajator în parte”, a clarificat prefectul Alin Stoica.

Câte persoane se vor vaccina în Capitală

Guvernul nu a stabilit momentan câte persoane ar trebui vaccinate până la 1 iunie astfel încât autoritățile statului să poată relaxa mai multe dintre măsurile restrictive, impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

Prefectul Capitalei a menționat însă, că și-a propus ca în București, la finalul lunii curente, să fie înregistrate 20.000 de persoane imunizate împotriva virusului.

„Nu este stabilită o ţintă de vaccinare. O aşteptăm pentru că am văzut în CNSU că Guvernul îşi va propune nişte ţinte de vaccinare. În momentul în care le vom primi, evident vom depune tot efortul să-l facem. Pot spune că noi am stabilit, nu oficial, dar avem o ţintă de vaccinare în Bucureşti de 20.000 şi sperăm să o atingem până la sfârşitul lunii”, a declarat Alin Stoica, potrivit agerpres.