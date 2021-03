Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a făcut precizări de ultimă oră despre intrarea în carantină a Bucureștiului. Acesta a declarat că așteaptă o analiză completă din partea DSP, iar în baza acestor date vor fi luate cele mai bune măsuri.

„Am discutat cu specialiștii de la DSP, INSP, cât și cu Poliția Capitalei, Jandarmeria. Voi comunica și cu prefectul de Ilfov.

Mâine aștept o analiză pe toate elementele și mâine vor veni cu o analiză cu date concrete și pe baza analizei sperăm să luăm cele mai bune măsuri. O propunere în sine nu am primit, am discutat diverse scenarii (…) O analiză pe toate elementele pe care le presupune legea am cerut-o de la DSP pentru mâine”, a afirmat prefectul Capitalei, la Digi FM,

Prefectul Capitalei, despre intrarea în carantină a Bucureștiului

Făcând referire la lege, prefectul a mai subliniat că incidența de 6 la mie nu este neapărat un criteriu pentru intrarea în carantină.

„Este evident că interesul e foarte crescut din partea organelor de conducere și astfel de măsuri vor fi luate după o consultare cu dumnealor – premier, ministrul de Interne, ministrul Sănătății”, a explicat Alin Stoica.

„E un oraș, rata de incidență e oarecum uniformă. Nu se poate pe bucățele. Nu e o măsură eficientă. Specialiștii mi-au spus că e ceva ce nu poate fi făcut. Fie tot, fie mai mult”, a mai spus prefectul Alin Stoica, întrebat dacă se poate carantina un singur sector al Capitalei.

Ședință explozivă la Guvern

Luni, Premierul Florin Cîțu se întâlnește cu primarul general Nicușor Dan și cu primarii de sectoare, pentru a stabili noi restricții în cazul în care situația din Capitală se agravează. Potrivit unor surse politice, primarii sectoarelor 3,4 si 5 nu ar fi fost invitați la guvern și ar fi aflat din mass-media despre ședință. La ședință este prezent și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.