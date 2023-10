Scandal în Parlamentul României. Contre dure între Cătălin Predoiu și deputații USR

Mărul discordiei dintre Cătălin Predoiu și demnitarii USR își are originea cu ceva timp în urmă. Mai exact pe vremea când USR-iștii au depus o inițiativă legislativă prin care au solicitat legalizarea consumului de droguri.

Asta în contextul în care, acum, USR acuză lipsa de reacție a autorităților în ceea ce privește consumul de stupefiante. Aspect subliniat și de ministrul Predoi dar în termeni cev mai plastici.

„V-ați trezit după Vama Veche și ați mirosit că este o temă electorală, dar nu aveți onestitatea să o faceți corect. Ați plecat cu pantalonii murdari să dați piet cu PNL-ul la guvernare. Ați fost un adversar slab, nu m-ați satisfăcut” le-a transmis Cătălin Predoiu celor de la USR., a declarat de la tribuna Parlamentului, Cătălin Predoiu.

De la aceeași tribună, ministrul de Interne și-a continuat tirul de acuzații la adresa USR-iștilor evocând un moment din 2019, an care o găsea pe Florina Presadă susținând o inițiativă prin care solicita legalizarea consumului și deținerea drogurilor, mai cu seamă a canabisului.

Ministrul Afacerilor de Interne a fost deranjat de poziția adoptată de USR prin care au acuzat autoritățile de ineficiență și lipsă de profesionalism în lupta împotriva traficanților de droguri. Predoiu a adus în discuție și câteva date care să-i susțină alocuțiunea. Astfel, aflăm că MAI a efectuat aproape 300 de acțiuni operative soldate cu mii de percheziții și mandate de reținere.

Argumentația ministrului Predoiu a continuat cu alte reproșuri la adresa USR-ișților. I-a acuzat că ar submina în mod vădit încrederea societății în organele de poliție și în sistemul de ordine publică în general. Ministrul a sublinat că la nivelul anului 2023 forțele de ordine au intervenit în 284.000 de cazuri pe ordine publică.

„A generaliza, stimați colegi, și a stigmatiza un întreg minister, un întreg sistem de forță, toate structurile ministerului, începând cu Poliția și terminând cu Frontiera, mi se pare condamnabil pentru că în felul în care procedați, inclusiv astăzi, subminați încrederea cetățenului în Poliție și în sistemul de ordine publică în general. (…)

Eu am spus am pierdut lupta cu drogurile, dar am pus virgula și am spus ne reorganizăm să o câștigăm. Asta era sensul declarației mele și de aceea spun că sunteți lipsiți de onestitate și subminați încrederea în aparatul de aplicare a legii. (…)

Nu mai cumpără nimeni această retorică în care toți sunt răi și numai dvs sunteți buni, în care se face numai rău în România până ajungeți dvs la guvernare unde ați mai fost duși de urechiușe și unde ați plecat cu pantalonii murdari, la prima bătălie politică. Sunteți distruși din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat și v-au manipulat din urmă, înțelegeți? De atunci sunteți distruși.

Ați rămas fără epoleți, cu dinaintea goală și acum nu faceți decât să atacați pe toți cei care vor să facă ceva în țara asta”, încheie Predoiu.