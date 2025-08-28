Social Preasfințitul Ambrozie intervine în scandalul generat de preotul caterisit Ciprian Mega







Preasfințitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a transmis un punct de vedere în urma apariției unor materiale controversate în spațiul online, publicate de Ciprian Mega. Acesta a devenit cunoscut pentru criticile aduse instituției bisericești. Mai nou a publicat imagini în care apare protosinghelul Acozmi Emil Gabriel în ipostaze considerate incompatibile cu valorile promovate de Biserica Ortodoxă Română.

Intervenția episcopului Ambrozie vine într-un moment tensionat, în care fostul preot Ciprian Mega continuă să aducă în atenția publică diverse acuzații, prin atacuri directe la adresa Bisericii. Unul dintre cei mai respectați ierarhi ai Sfântului Sinod, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, intervine cu un mesaj echilibrat în mijlocul unei situații delicate pentru imaginea Bisericii.

Într-o postare intitulată „Asanarea morală – crimă cu premeditare”, ierarhul atrage atenția asupra riscului ca anumite campanii de „curățare morală” să degenereze în acțiuni de stigmatizare publică. PS Ambrozie susține că, sub aparența unei intenții etice, aceste demersuri pot ajunge să contravină valorilor creștine fundamentale, calificându-le drept o „lucrare antihristică”.

Preasfințitul Ambrozie arată că ideea de „asanare morală” are două scenarii: una bazată pe convingere, educație și libertatea de alegere, și o alta impusă prin presiune sau coerciție;

Prima, afirmă el, este în acord cu mesajul Evangheliei, unde omul este chemat liber să urmeze calea credinței: „Cel ce voiește să vină după Mine” (Matei 16,24).

Cea de-a doua, avertizează episcopul, poate aluneca în practici autoritare, în care invocarea binelui comun devine pretext pentru abuzuri: „În numele moralei, se poate comite o mare imoralitate”. Mesajul său se înscrie într-o serie de poziții public în care promovează echilibrul, discernământul și refuzul etichetărilor grăbite în spațiul public.

„Hristos nu face pe nimeni sfânt cu forța. Oricine impune prin violență, fie ea și mediatică, standarde morale, nu crede cu adevărat și nu este membru al Bisericii, ci al unei caricaturi a Bisericii”, mai arată Preasfințitul Ambrozie în mesajul său.

Preasfințitul Ambrozie a făcut referire la campania lui Ciprian Mega, atrăgând atenția că expunerea păcatelor altora în spațiul public „nu e altceva decât un spectacol mediatic al răului”.

„Tot ce se arată nu e altceva decât un spectacol mediatic al răului, care seamănă neîncredere și compromite mărturia Bisericii. Justițiarul scenarist vrea curățenie morală, dar metoda lui dărâmă comuniunea în loc să o refacă.”

Episcopul Giurgiului a subliniat, de asemenea, importanța transmiterii adevărului într-un spiritul dragostei și compasiunii, atrăgând atenția asupra riscului ca adevărul exprimat fără intenție binevoitoare să fie folosit în mod distructiv.

„Adevărul fără intenția bună și dragoste n-are legătură cu Hristos, ci cu Antihristos. Biserica nu ascunde păcatul, dar nici nu îl instrumentalizează. Canoanele nu sunt pedepse juridice, ci tratamente duhovnicești pentru refacerea comuniunii”, a transmis ierarhul.

Potrivit Preasfințitului Ambrozie, Biserica are rolul de a trata păcatul cu responsabilitate, fără a-l nega, dar și fără a-l transforma într-un instrument de condamnare publică.

„Cel vinovat nu e aruncat peste bord, ci i se oferă un drum de pocăință. Judecata fără dragoste e ca o lampă rece care arată rana și spune: e vina ta. Dragostea adevărată e ca o lumină caldă care se apleacă, curăță rana și o leagă cu grijă”, explică ierarhul.

Episcopul a explicat că rânduielile canonice nu trebuie înțelese ca pedepse de natură juridică, ci ca mijloace spirituale menite să vindece și să restabilească comuniunea dintre credincios și Dumnezeu.

„Nu suntem chemați să devenim justițiari sau profeți mediatici, ci să ne rugăm pentru cei căzuți, pentru cei ce conduc și pentru întreaga Biserică. Rugăciunea e mai puternică decât orice dezvăluire. Să avem nădejde că Biserica are Cap pe Hristos și că El poate întoarce orice cădere în bine”, a mai transmis Preasfințitul Ambrozie în postarea de pe social media.