International Prea woke pentru congresul extremei drepte







"Prea woke": unor mijloace media li s-a interzis accesul la conferința controversată a aleșilor de extremă dreapta de la Bruxelles

Pe 16 și 17 aprilie, la Bruxelles va avea loc o conferință europeană la care vor participa personalități ale dreptei conservatoare, religioase și ale extremei drepte

Jurnaliştilor din media publică flamandă VRT şi mai multor redacţii neerlandeze (inclusiv canalul public NOS) li s-a refuzat accesul la o conferinţă europeană la care aproximativ patruzeci de personalităţi ale dreptei conservatoare, religioase şi ale extremei drepte vor participa pe 16 şi 17 aprilie, la Bruxelles.

Cam woke pentru extrema dreaptă

Organizația i-a considerat "prea woke". Acest termen, apărut în anii 1960 în Statele Unite ca parte a mișcării de luptă pentru drepturile afro-americanilor, a fost deviat de la sensul său original pentru a desemna un angajament împotriva discriminării legate de gen, de sex, de mişcarea colonialistă etc. Lupte purtate în general de aripa progresistă a spectrului politic.

"În calitate de organizatori, trebuie să respectăm regulile foarte stricte ale conferinței: CPAC (de la denumirea în limba engleză a evenimentului 'Conservative political action conference', n. red.) NU este O ZONĂ WOKE. Vă așteptăm cu drag la evenimente viitoare, când și dacă organizația dvs. devine considerabil mai puțin woke", au primit răspuns diferite mijloace media solicitării lor de acreditare din partea organizatorilor.

CPAC a fost inițial o conferință anuală care reunea activiști și militanţi conservatori din Statele Unite. În ultimii ani, conceptul a fost implementat și în Europa, mai ales la Budapesta. Premierul ultraconservator ungar Viktor Orban, acuzat în mod regulat de autocrație de colegii săi europeni, era atunci unul dintre principalii vorbitori.

Ediția bruxelleză, numită "The National Conservatism Conference: Preserving the Nation-State in Europe", va avea loc în perioada 16-17 aprilie în prestigioasa sală Concert Noble. Printre cei patruzeci de vorbitori sunt anunțați Tom Van Grieken, președintele partidului de extremă dreaptă flamand Vlaams Belang, și Geert Wilders, de la Partidul Libertății (PVV) din Ţările de Jos.

La Budapesta, CPAC va avea loc pe 25 și 26 aprilie.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA / llalibre.be