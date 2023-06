Prăbușirea Barajului Kahovka a fost cauzată de o explozie puternică. Cine deținea controlul tunelului tehnic

Jurnaliștii de la The New York Times au făcut o analiză privind prăbușirea Barajul hidroelectric Kahovka. Aceștia au explicat că incidentul s-a produs în urma unei explozii dintr-un tunel tehnic din structura de susținere din beton. Publicația americană a explicat că baza de beton a hidrocentralei, care era situată sub nivelul apei și avea o înălțime de 20 de metri și o lățime de până la 40 de metri, suporta cea mai mare parte din sarcina barajului.

Un internaut a postat în mediul online un clip video cu urmările prăbușirii barajului la nouă zile de la acest incident. În acel videoclip se putea vedea baza de beton, iar părțile barajului care au scăpat de distrugeri aveau părțile de sus intacte. Jurnaliștii americani au susținut că în interiorul bazei de beton se afla un tunel tehnic, accesibil din sala motoarelor și care s-ar fi aflat sub control rusesc. Publicația americană a subliniat că în acest tunel se aflau multe planuri.

Inginerul ucrainean Igor Streleț, care a petrecut mai multe luni la Hidrocentrala Kahovka, a spus că singura explicație logică pentru distrugea barajului este explozia în tunel. Specialistul a mai adăugat că explozia a distrus o parte a bazei, iar alte părți ale barajului s-au prăbușit sub presiunea apei. În același timp, doi ingineri americani și un expert în explozibili susțin ipoteza lui Streleț.

„Dacă obiectivul tău este să distrugi barajul, va fi nevoie de o explozie puternică. Un tunel este locul perfect pentru a amplasa o încărcătură explozivă”, afirmă Michael West, un inginer specializat în siguranța barajelor. „Dacă au plasat explozibili în tunel, asta ar explica multe”, a spus Gregory Beecher, membru al Academiei Naționale de Inginerie din SUA și profesor la Universitatea Maryland.

De asemenea, studiul publicației britanice s-a bazat și pe datele de la stațiile seismice și sateliții din zonă. Toate aceste informații confirmă ipoteza că barajul a fost distrus de o explozie. Stațiile seismice din Ucraina și România au înregistrat explozia pe data de 6 iunie, la ora 2:35, respectiv 2:54. În același timp, senzorii sateliților de recunoaștere ai SUA au detectat emisii termice înainte de prăbușirea barajului, se mai precizează în analiza New York Times.

Kakhovka HPP collapse was most likely caused by an explosion in the tunnel of the concrete base of the dam – New York Times

The concrete base, which was underwater and 20 meters high and up to 40 meters wide, was absorbing most of the load on the dam. On June 15, nine days…

