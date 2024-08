Sport Poveștile Olimpiadei. Cei doi prieteni care au împărțit o medalie de aur la Jocurile Olimpice







Cei doi prieteni au captat atenția publicului în cel mai inedit mod posibil, dând dovadă de un spirit olimpic desăvârșit și de o prietenie deosebită. Astfel, Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, au fost gazda unui moment care a șocat întreaga lume.

După o probă aprigă de sărituri cei doi au reușit să performeze în mod egal. Cu toate acestea, au refuzat saltul decisiv, care era menit să nominalizeze un câștigător. Astfel, Gianmarco Tamberi și Mutaz Barshim au ales să împartă respectiva medalie.

Gianmarco Tamberi și Mutaz Barshim erau deja prieteni, dar legătura lor s-a consolidat atunci când au cerut să împartă o medalie de aur în loc să concureze.

Prietenia medaliată cu aur

A existat un moment, după două ore și jumătate de la cea mai mare competiție masculină de săritură în înălțime din istoria Jocurilor Olimpice. Atunci nimeni nu a avut cea mai vagă idee despre ce se întâmplă. Cu o secundă înainte, italianul Gianmarco Tamberi și qatarul Mutaz Barshim discutau calm cu un oficial. Acum băteau palma, săreau unul în brațele celuilalt și se agitau în delir pur.

Apoi, Tamberi s-a prăbușit și a început să se rostogolească pe pistă cu mâinile pe față, ca și cum ar fi fost posedat, în timp ce Barshim se folosea de umărul antrenorului său pentru a-și absorbi lacrimile. S-a dovedit a fi cel mai plin moment de bucurie și de afirmare a vieții lor. În curând, nu numai Tamberi și Barshim au fost copleșiți de emoție, ci și noi, ceilalți, ne-am trezit ștergându-ne ceva de pe obraji.

Până la Tokyo, nu a mai existat o medalie de aur comună la Jocurile Olimpice de atletism din 1912. Cu toate acestea, spre sfârșitul unei finale extraordinare la săritura în înălțime, cei șase bărbați încă mai săreau, Tamberi și Barshim încă nu reușeau să se despartă.

În timp ce judecătorul a început să le vorbească celor doi bărbați despre o săritură de departajare, în capul lui Barshim s-a format o idee. „Putem avea o singură medalie amândoi?”, a întrebat qatarianul. „Dacă vreți, puteți”, a răspuns oficialul. Nu au mai fost alte cuvinte. Doar o privire, un zâmbet, apoi o bătaie puternică din palme. Nu a fost doar un act de sportivitate. Ci, în vremuri atât de nesigure, un balsam de masaj pentru suflet.

Barshim și Tamberi s-au îmbrățișat

Cu toate acestea, a fost atât de neașteptat încât nici măcar Sebastian Coe, președintele World Athletics, nu știa ce se întâmplă. „A fost o competiție grozavă, toată lumea era concentrată pe ea”, spune Coe, care stătea alături de vicepreședintele CIO, John Coates, și de șefii ciclismului, canotajului și gimnasticii. „Dar când brusc Barshim și Tamberi s-au îmbrățișat, toată lumea a început să se uite la mine”. Voiau o explicație la ceea ce tocmai se întâmplase, iar Coe nu avea una. „Mă gândeam: „Băieți, ce naiba se întâmplă aici? O, Doamne, vor împărți medalia”, a declarat Coe.

„Ei bine, evident că au ajuns la o înțelegere”, a răspuns Coe. Privirea lui Coates a spus totul. „I-ați lăsat pe atleți să decidă asta?”.

În cele din urmă, Abby Hoffman, membră a consiliului executiv al World Athletics, a descoperit că o regulă care permite împărțirea medaliilor fusese adoptată la congresul din 2011 de la Daegu. „Nu mi-o aminteam deloc”, recunoaște Coe. „Și m-am gândit brusc: Pun pariu că a trecut printr-o serie de amendamente cu doar 15 minute înainte de prânz”, a mai spus el.

După ce i-a văzut pe cei doi prieteni sărbătorind, Coe s-a dus la culcare fără să știe care vor fi urmările. „Am crezut că mă voi trezi dimineața cu tot felul de titluri negative”, recunoaște el. „Dar, în timp ce încercam să adorm, ascultam Radio 4 și ei tot spuneau că a fost cea mai înălțătoare poveste a Jocurilor și cu siguranță demnă de premiul Fair Play. Când s-a terminat emisiunea, Barshim și Tamberi primeau un premiu Nobel pentru pace”, își amintește Coe.

Cei doi prieteni au împărțit durerea și bucuria

Sunt unii care vor spune că Jocurile Olimpice ar trebui să fie despre victorie și nimic altceva. Dar în lumea sportului de elită, care este de obicei atât de binară, acesta a fost un act delicios de non-binar. Iar faptul că ambii bărbați au împărtășit durerea și renașterea nu a făcut decât să-l facă să rezoneze mai profund.

Tamberi a fost unul dintre favoriții Jocurilor Olimpice din 2016, dar și-a rupt ligamentele gleznei stângi cu 20 de zile înainte de Rio, în timp ce încerca să doboare un record personal de 2,41 m la Monaco. Rana a fost atât de gravă încât a trebuit să fie scos pe targă. De multe ori s-a temut că nu va mai fi niciodată la fel de bun. Barshim îl asigura mereu că va fi. „Nu am vrut ca el să fie în poziția de medaliat cu argint”, a explicat Qatarul după aceea. „Pentru că știam prin ce a trecut fizic și psihic”.

Accidentarea l-a marcat atât de mult încât Tamberi. Acesta a adus cu el la Jocurile din 2020 chiar și ghipsul pe care l-a purtat după operația de ligamente din 2016. Pe el a scris: „Drumul meu spre Tokyo”.

Tamberi i-a răspuns cu aceeași monedă

În 2018, Barshim a suferit exact aceeași accidentare, în timp ce încerca să doboare recordul mondial de 2,46 m. Lucru ce l-a făcut indisponibil timp de un an. Cu toate acestea, Tamberi i-a răsplătit favorul menținându-i moralul ridicat. „Am fost la nunta lui”, a explicat italianul. „Nu suntem doar doi adversari. Suntem doi prieteni care pot împărtăși cel mai bun moment al vieții lor împreună și cred că este magic să fie așa. Am fost prieteni buni înainte de Jocurile Olimpice. Dar acum este ca și cum am fi frați de sânge”, a spus Tamberi.

„Nu voi regreta niciodată această alegere”, a adăugat el. „Anul acesta am schimbat motto-ul olimpic. Mai sus, mai repede, mai puternic, împreună. Au adăugat acest cuvânt nou, Împreună, după atâția ani. Noi doar am urmat motto-ul”.

Barshim este de acord. El își amintește că, atunci când s-a întors în satul olimpic, nu putea dormi și a ieșit la o plimbare. „Literalmente am fost opriți de fiecare persoană pe lângă care am trecut”, spune el. „Reacția a fost nebună. Îmi place că am făcut ceva care a atins inima tuturor.”

Acesta este un lucru pe care Coe, un competitor nemilos la vremea lui, îl recunoaște și acum. „Uneori, noi, cei din sport suntem prea apropiați, în timp ce lumea exterioară are o perspectivă diferită”, spune el. „Și ei au crezut că a fost o mare bucată de umanitate. Doi sportivi din medii foarte diferite și de pe continente foarte diferite, care se prind unul de celălalt, zâmbesc și împărtășesc acest moment minunat.”