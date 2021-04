„Investiţi în oameni.” Dan, directorul care şi-a redus salariul pentru a le mări pe celelalte. Aceasta este povestea pe care jurnaliştii revistei americane People au publicat-o recent şi care face ocolul lumii.

Totul a început în urmă cu 6 ani, când Dan Price, director executiv al Gravity Payments (n.r. – companie cu sediul în Seattle) a înţeles ceea ce ar fi ideal să înţeleagă orice manager din lume: că investiţia în oameni este un element-cheie pentru succesul oricărei afaceri.

Când a aflat că unul dintre angajaţi lucra şi la McDonald’s pentru a-şi putea plăti datoriile, directorul executiv a înţeles că este nevoie de o schimbare majoră în companie. Astfel şi-a redus salariul cu 90%, astfel încât angajații să poată beneficia de un salariu minim de 70.000 de dolari pe an.

Omologii din mediul de afaceri nu au primit prea bine demersul său, l-au criticat şi l-au etichetat drept socialist. Mai mult, i s-a explicat că strategia nu este sustenabilă pentru afacere. Cu toate aceste, Dan Price a crezut în instinctul său şi a stabilit un record de eficiență, conform People.

„În urmă cu 6 ani, am crescut salariul minim din compania mea la 70.000 de dolari. Cineva m-a numit socialist… De atunci, veniturile noastre s-au triplat, suntem un studiu de caz pentru Harvard Business School, iar de 10 ori mai mulți angajați și-au cumpărat case. Investiți întotdeauna în oameni.

De când salariul nostru a crescut la 70.000 de dolari, acum 6 ani: veniturile noastre s-au triplat, numărul de angajați a crescut, numărul de clienți s-a dublat, angajații au făcut de 10 ori mai mulți copii, 70% dintre angajați și-au achitat integral datoriile, numărul caselor cumpărate de angajați a crescut de 10 ori, contribuțiile au crescut cu 155%”, a declarat Dan Price.

Şeful Gravity Payments s-a mai referit şi la câteva cifre legate de extinderea companiei și a spus că cel mai bine plătit angajat din companie câștigă un salariu de patru ori mai mare decât salariul minim din companie (70.000 de dolari pe an).

Angajaţii trebuie să se simtă apreciaţi

Pandemia de coronavirus a lovit puternic compania, la fel cum s-a întâmplat cu majoritatea afacerilor de pe mapamond, dar Dan Price a gestionat altfel acest moment economic delicat.

Datorită faptului că a creat o cultură a locului de muncă care i-a făcut pe angajați să știe că sunt apreciați, aceştia nu au pierdut timp depunând eforturi pentru a se asigura că firma va supraviețui.

„La începutul pandemiei, am pierdut 55% dintre venituri peste noapte. Angajații noștri au fost atât de implicați încât singuri au propus să li reducă salariile pentru a preveni disponibilizările. Am depășit furtuna, am dat toți banii înapoi, iar acum facem majorări”, a subliniat Dan.

„Nu îmi lipsește nimic din stilul de viață de milionar”, a mai spus cel care în urmă cu 6 ani și-a tăiat cu 90% salariul de 1 milion de dolari și a crescut salariile pentru 130 de angajați la cel puțin 70.000 de dolari.