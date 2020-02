Erno Varga este primul concurent de la Românii au talent care reușește să-și impresioneze juriul obținând un „bilet dus” către semifinale. Andi Moisescu a fost cel care i-a dat lui Erno „golden buzz-ul”, scrie Cancan.

El a cucertit scena cu intrepretarea capodoperie Carusso, scrisă în 1986 de Lucio Dalla și apoi prefecționată în interpretarea lui Luciano Pavarotti.

Erno Varga are 31 de ani și este din Oradea. A crescut în orfelinat și în prezent este spălător de vase la un bar.

Povestea lui Erno Varga este la fel de impresionantă ca vocea sa. Bărbatul nu a avut o viață tocmai ușoară. Pâna la vârsta de 18 ani a fost mutat din orfelinat în orfelinat, în mai multe județe, din cauza mamei sale care își schimba des domiciliul.

„Am avut șocuri, că, uite, m-am acomodat aici și uite acum iar mă tot mută din centru în centru. De la Jibou la Șimleu Silvaniei, că ea a stat în Sălaj, după aceea maică-mea s-a mutat în Turda și tot așa. Pe mama o iubesc, o simpatizez, mi-e dragă, dar să nu se mai bage, că mi-e frică. Să nu se mai bage în viața mea.

Am fugit mult timp și mi-am ascuns numele de ea și nu voiam să fac de rușine restaurantul (n.r. locul în care muncește), mai ales că eram și eu un prăpădit, deci nu am fost băiat cuminte. Nu am fost un exemplu pentru societate, deși au fost mulți psihologi care au încercat să mă îndrepte, să mă integreze în societate și eram foarte dezinteresat de persoana mea, având în vedere șocurile alea și traumele pe care le-am avut”, a povestit Erno.

