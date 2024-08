Povestea sportivului declarat mort. A devenit studiu de caz la Medicină

În 2018, povestea sportivului declarat mort și care a înviat după zece stopuri cardiace a impresionat pe toată lumea și a devenit studiu de caz pentru studenții de la Medicină. Acesta trecuse printr-un accident teribil, provocat de un individ neglijent care pretindea a fi prieten. În mașină erau trei persoane; șoferul a supraviețuit, un pasager a murit instantaneu, iar Mihai părea condamnat, cu inima încetând să mai bată.

În mod inexplicabil, după 40 de minute, inima sa a început din nou să pompeze. A petrecut trei luni în comă, timp în care mama sa a stat neclintită pe scările spitalului, urmate de alte trei luni de imobilizare la pat. Ce a urmat în viața sa este de-a dreptul incredibil, o poveste demnă de un film.

Mihai Gabriel Burian a trecut printr-o serie de 10 stopuri cardiace în timp ce era internat la spitalul din Târgu Mureș. Medicii îi acordau șanse minime de supraviețuire, estimând că nici măcar 1% nu ar reuși să treacă peste, iar chiar dacă ar supraviețui, nu ar avea niciodată o viață normală. La doar 22 de ani, viața sa părea să fie la mila sorții. În ciuda tuturor pronosticurilor, de neînțeles chiar și pentru studenții de la medicină, Mihai a supraviețuit miraculos.

Anii care au urmat au fost un adevărat calvar pentru Mihai, depinzând complet de mama sa, care a avut grijă de el ca de un bebeluș. La doi ani de la acel teribil accident, el mărturisea:

„Am cunoscut ce înseamnă să treci aproape în neființă, pentru ca apoi să revii la viață, o viață total diferită de tot ceea ce mi-aș fi putut închipui, în care a trebuit să învăț din nou să mănânc, să vorbesc, să merg dar toate acestea amestecate cu durere și chinuri de neimaginat. (…) Scumpa mea mamă mi-a dat tot ce a putut… datorită ei am venit pe lume ca bebeluș și datorită ei am renăscut după ce am fost prins în ghearele morții”, transmitea sportivul.