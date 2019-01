Povestea SINGURULUI pantofar din România care crează încălțăminte UNICAT pentru actori. „Pictorul de ciubote” care „îmbătrânește” încălțămintea cu sute de ani

44 de ani, o privire iscoditoare, pitită îndărătul unei perechi de ochelari impozanți, cățărată pe vârful nasului și de-un bob zăbavă, în creștetul capului, șuvițe de păr cândva de un negru aprins. E molcom la vorbă și sfârlează în buricele degetelor neastâmpărate care nu prididesc să pipăie textura materialului din care, nu peste mult timp, va ieși o mândrețe de încălțări cum „n-a văzut Parisul”. Îl cheamă Eduard Olteanu și este singurul pantofar din România care se pricepe, ca nimeni altul, să îmbătrânească cu zeci sau mii de ani, după vrerea clientului, orice articol de încălțăminte proaspăt scos din fabrică. Pantofarul vedetelor de film!





Pe Eduard Olteanu l-am găsit acolo unde își petrece cea mai mare parte a zilei, dar și însemnate ore din noapte: în micul său atelier din buricul Bucureștiului, în zona Timpuri Noi, la o azvârlitură de băț de cheiul Dâmboviței.

Stătea aplecat asupra unei perechi de ciubote, la o primă vedere, de vârstă matusalemică. Nimic mai fals, așa cum aveam să aflu foarte curând. Ei bine, respectivele cizme, despre care eram gata să pariez că fuseseră încălțate de Napoleon în persoană, se născuseră cu mai puțin de jumătate de oră în urmă nicăieri în altă parte decât în mica încăpere de alături, acolo unde vreo trei flăcăi cu mâini năzdrăvane și un spiriduș de fată cu ochi de peruzea tăbăceau de zor pielea, o coseau sau întindeau pe calapoade, o bocăneau ușor cu vârful ciocanului special de cizmărie, pentru ca într-un final să îi dea forma unui superb pantof ultramodern.

„Sunt pentru actorul principal dintr-un film istoric ce urmează să fie turnat anul viitor în România. E o comandă pe care am primit-o recent de la Castel Film, studioul din România care încheie cele mai multe parteneriate cu case de producție uriașe din Vest sau din SUA”, mă lămurește, din vârful limbii, Eduard. Mai freacă puțin cu o cârpă soioasă, cu un soi de blândețe, vârful botinei, apoi se oprește din lucru. Ridică cizma în dreptul ochilor și o contemplă satisfăcut. „Gata! Acum ne putem așterne la povești”. Și o facem în tihna ceasului târziu și a vorbelor iscusite despre lumea unică a pantofarului care a făcut o carieră uluitoare din patinarea unui banal pantof de secol XXI.

„Eu îți dau cizma nounouță, iar tu o faci veche de 150 de ani. Te bagi?”

„Cu vreo 18 ani în urmă, unul dintre amicii mei de atunci, nea Dinu, fost cizmar de lux pe vremea lui Ceaușescu, mi-a propus să-i stau alături într-un proiect mai puțin obișnuit. Era făuritor de încălțăminte pentru Fondul plastic, iar de curând pusese mâna pe un contract mare cu o casă de filme. Trebuia să le facă actorilor, care jucau în tot felul de pelicule, încălțări”, își începe el tărăgănat povestea.

„Edi, tată, uite care-i treaba. Un american mi-a comandat o pereche de cizme mai… speciale. Ceva de epocă. Ar trebui să dea impresia că aparțin secolului XIX. Te știu isteț și îndemânatec. Te încumeți să faci treaba asta? Eu îți dau cizma, iar tu o faci veche de vreo 150 de ani”. Așa mi-a spus, atunci, nea Dinu. Iar eu, care cochetam deja de vreo cinci ani cu meseria de cizmar, dar doar pe partea de subansamble (făceam catarame, tălpi, curele, chestii d-astea), nu am stat pe gânduri și am zis da. Așa a început totul!”, mărturisește Eduard despre momentul zero al carierei sale. Nu una, ci 2.400 de perechi de cizme a „patinat” (termenul îi aparține lui Eduard Olteanu și presupune, așa cum singur mărturisește, modificarea aspectului exterior al încălțămintei printr-un procedeu special, numai de el știut) în vara anului 2000, Eduard pentru producătorii celebrului film „Cold Mountain”. Din acel moment, a devenit de neînlocuit pentru scenografii și producătorii de film care își doreau să dea realism peliculelor realizate. De-a lungul carierei, a „încălțat”, așa cum singur o spune, sute de actori români, de primă mână, dar și staruri hollywoodiene. Iar produsele sale sunt, fără excepție, unicate.

Chimie, fizică, anatomie și foarte multă imaginație

„Le numesc unicate, și nu exagerez cu nimic, pentru că asta și sunt. De ce? Pentru că munca pe care o fac eu, după ce pantoful cu pricina a fost deja scos din fabrică și a ajuns pe masa mea, e echivalentul îndeletnicirii unui pictor. Cam asta sunt eu. Un fel de pictor de pantofi. Unul care nu va face niciodată un pantof identic cu un altul, după cum pictorul nu face un tablou identic cu un altul”, explică Eduard. Nu dă prea multe amănunte despre procedeul pe care îl folosește. „Secret de stat”, declamă, râzând, și se pune pe istorisit. „Nu există un procedeu standard folosit la patinarea încălțămintei. E, dacă vrei, ceva la sută chimie, ceva cunoștințe solide de fizică, anatomie, și foarte multă imaginație. Asta e ceea ce contează cel mai mult. Să îți imaginezi cum arăta sandaua, spre exemplu, pe care o purta Ahile și să îi dai viață de așa natură încât ăla care o vede să jure că e a lui Ahile”, rostește, molcom, „pictorul de ciubote”. Mărturisește, mai apoi, că se folosește, pentru a da patină încălțămintei care-i ajunge pe masa din atelier, de nisip, plastic ars sau zahăr.

Trei săptămâni de muncă pentru sandale de acum 1.600 de ani

„Creez un fel de pastă din fiecare. Amestec ingredientele pentru a obține culori și a modifica epiderma pielii din care e făcut pantoful sau cizma cu pricina. Procedeul e anevoios. Cea mai simplă patinare, să spunem pentru o perioadă de până la treizeci de ani vechime, îmi ia trei, patru ore de pereche. Au fost cazuri, însă, în care am muncit și trei săptămâni pentru a realiza o pereche de încălțări”, mărturisește el, pentru ca imediat să ofere și un exemplu concret. „Uite, de pildă, am făcut un soi de sandale care urmau să fie purtate într-un film despre secolul 4. Imaginează-ți cam cum ar fi trebuit să arate un dac, să spunem, încălțat. Ochiul aparatului de filmat este foarte sensibil astăzi. Se filmează, deja, în 4D ceea ce presupune detaliu amănunțit. Cum ar fi să vezi un urmaș, de atunci, al lui Decebal încălțat cu o pereche de sandale din Mall? Nașpa, nu? Eh, de aceea e nevoie ca respectiva sanda să fie supusă unor tratamente speciale pentru a arăta ca acum 1.600 de ani”, explică interlocutorul meu.

