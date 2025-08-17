Monden Povestea primei fotografii din istorie. În ce an a fost realizată și ce a surprins imaginea







În anul 1825, inventatorul francez Nicephore Niepce (1765 - 1833) a realizat cea mai veche fotografie „fixă”, care s-a păstrat până în prezent. El a direcționat lumina printr-o cameră obscură către un bloc de cositor acoperit cu bitum.

Iată cum arată cea mai veche fotografie care s-a păstrat până în prezent.

Poate părea banal după standardele care există astăzi. Dar la vremea respectivă, opera lui Niepce era revoluționară și prea apărută de pe altă planetă. Vedere din fereastra de la Le Gras a pus bazele pentru cincizeci de ani de experimente fotografice, care au dus la apariția unor opere remarcabile ale lui Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot și ale altor pionieri ai domeniului.

Francezul a fost motivat de cererea tot mai mare a populației pentru fotografii, la prețuri accesibile. Era o dorință ce părea o utopie. Așa că vizionarul a realizat experimente fotografice cu scopul dublu: de a copia imprimeuri și de a înregistra scene din viața reală cu ajutorul aparatului de fotografiat.

La proprietatea familiei sale, el a produs în 1816 imagini clare, dar efemere, pe care le-a numit „points de vue” (puncte de vedere). În deceniul următor, el a încercat o serie de substanțe chimice, materiale și tehnici pentru a perfecționa procesul pe care l-a numit în cele din urmă „heliografie” sau „scriere cu soare”.

Pentru a realiza heliograful, Niepce a dizolvat bitum sensibil la lumină în ulei de lavandă și a aplicat un strat subțire pe o placă de cositor lustruită. A introdus placa într-o cameră obscură și a poziționat-o lângă o fereastră din atelierul său de la etajul al doilea. După câteva zile de expunere la lumina soarelui, placa a redat o imagine a curții, a clădirilor anexe și a copacilor din exterior. Scriind despre procesul său în decembrie 1827, Niépce a recunoscut că acesta necesita îmbunătățiri suplimentare, dar era totuși „primul pas nesigur într-o direcție complet nouă”. Realizase ceva revoluționar, care va marca istorie planetei.