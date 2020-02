Anne-France Dautheville (75 de ani) este prima femeie din lume care a călătorit solo pe motocicletă în jurul lumii, într-o perioadă în care tehnologia nu era deloc avansată. Fără sistem GPS, sau alte chestii de acest gen, jurnalista și scriitoarea din Franța se simțea liberă ori de câte ori se afla la ghidonul unei motociclete. În 1958 și-a cumpărat un moped, de 50 cmc, și a pornit spre Rivierea Franceză.

Dautheville, originară din Paris, s-a aventurat pentru prima dată într-o călătorie solo pe „motor” în anul 1972, atunci când a făcut de la cap la coadă celebrul traseu „Raid Orion Revival”, o cursă de 7.000 de kilometri, din Paris și până la Isfahan (Iran), după care a continuat în Afganistan și Pakistan. Scriitoarea a dus la bun sfârșit traseul, conducând o motocicletă marca Moto Guzzi 750, dar a fost singura femeie care a participat dintre zeci de bărbați.

Volumele scrise de ea rămân o sursă de inspirație

A fost momentul în care a realizat că trebuie să călătorească de una singură. Astfel că, în 1973, la vârsta de 28 de ani, Anne-France a decis să plece într-o nouă aventură. De această dată, parizianca a ales o motocicletă mai mică, un Kawasaki de 125 cmc. A pornit la data de 1 iulie și a revenit în Hexagon spre finalul lunii noimebrie. A străbătut trei continente și a bifat peste 20.000 de kilometri. A luat startul din Canada, a trecut prin Alaska, Japonia, India, Pakistan, Afganistan, Iran, Turcia, Bulgaria, Iugoslavia, Austria, Germania și înapoi în Paris. Bugetul: 5.000 de franci. Ea a călătorit și a scris articole timp de nouă ani pe plan internațional, înainte ca legea franceză să se schimbe în 1981, interzicând cetățenilor să părăsească țara cu peste 5.000 de franci.

Întrebată dacă i-a fost frică să călătorească de una singură la acea vreme, Anne-France Dautheville a răspuns: „Da, dar până la urmă am descoperit că femeia singură este în siguranță. În Afganistan, de exemplu, am avut o pană. Am văzut trei tipi coborând dintr-un camion. Unul dintre ei m-a luat de umeri și m-a pus să mă așez pe jos, la umbră, iar în următoarea clipă s-au apucat să-mi rezolve pana. Desigur, s-au schimbat multe de atunci, dar pentru mine a fost un lucru extraordinar”.

Anne-France Dautheville este și o autoare de succes în literatura de călătorie. Franțuzoaica are două volume lansate: „Une Demoiselle sur une Moto” (publicată în 1973) și „Et J’ai Suivi le Vent” (1975).

Te-ar putea interesa și: