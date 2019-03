Povestea orbului care a terminat un maraton ghidat de câini

Thomas Panek și-a depășit limitele în cadrul semi maratonului de la New York. Sportivul și-a pierdut vederea în urmă cu 25 de ani și a decis, în 2014, să-și dreseze patrupedele pentru a-l ajuta să participe la curse.





Thomas Panek a devenit cunoscut în toată lumea, după ce a reușit o performanță uluitoare. Americanul, în vârstă de 48 de ani, a reușit să termine semimaratonul de la New York. Adică, să alerge 21 de kilometri. Nu este la îndemâna oricui să acopere această distanță, cu atât mai puțin unei persoane nevăzătoare.

Și-a pierdut vederea la 23 de ani

Thomas Panek a suferit un accident, în urmă cu 25 de ani, și de atunci nu mai poate să vadă. Cu timpul a reușit să treacă peste o experiență cutremurătoare și să se dedice diferitelor activități pe care le poate întreprinde o persoană cu problemele lui Paneka.

A încheiat cursa după două ore și 20 de minute

Sportivul este președintele și directorul executiv al organizației „Guiding Eyes for the Blind” („Ochi” Călăuzitori pentru Nevăzători). În cadrul acestui proiect sunt crescuți și dresați câini care să ajute la ghdiarea orbilor. Trei dintre patrupedele care au dobândit asemenea abilități l-au însoțit, prin rotație, și pe Thomas, în timpul cursei United Airlines New York City Half Marathon. Alături de Labradorii Retrieveri Waffles, botezați Westley și Gus, semimaratonistul a încheiat alergarea după două ore și 20 de minute. Proiectul „Running Guides” (alergând cu ghizi) s-a născut în 2015. Oamenii cooptați de Panek au avut rolul de-a dresa câinii din rasele Labrador Retriever și Ciobănesc German, pentru a putea alerga pe distanțe medii și lungi. Există numeroase cazuri de persoane cu deficiențe de vedere, care apelează la însoțitori umani, atunci când participă la astfel de curse.

„Simți că nu mai este cursa ta”

Thomas Panek a explicat de ce a ales câinii: „Am vrut să fiu independent. Atunci când ești însoțit de o persoană, simți că nu mai este cursa ta”.

