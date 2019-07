18 iulie

Povestea lui Virgil Landers. Subiecte de vară. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 iulie s-au născut Nelson Mandela, John Glenn, Evgheni Evtuşenko, Hendrick Anton Lorentz, Richard Branson, Giaccomo Facchetti, Sepi Damian, Ion Dumitrescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Emilian de la Durostorum, Pamvo, Iachint, Pavel şi Valentina.

În „Kalendar” continuă Circovii de Vară, până pe 20 iulie, ziua marelui Dabatopeios, zeul focului, metalelor dar şi al fulgerelor şi trăsnetelor. Am mai spus că sunt aproape două săptămâni de sărbători vechi, de la traco-geto-daci pe care le-aş numi „în aşteptarea bobului de grâu”.

De fapt, oamenii din vechime nu aşteptau, ci încercau prin practici magice şi religioase să obţină favoarea zeilor şi deci recolte bune şi animale multe şi sănătoase. O făceau din prostie, din neștiință, din comoditate?

Nu, o făceau de frică, de teamă că nu vor supravieţui dacă recolta nu va fi bună! Pe frică şi supunere s-a clădit întreg sistemul religios și politic ulterior. Frica de Dumnezeu, frica că suntem păcătoşi şi frica că păcătuim în continuare, frică că ne pierdem sufletul, frica de pedeapsa divină, frica că nu facem ce trebuie, frica, frica, frica…

De aceea Sfântul Ioan-Paul al II-lea a spus: „Nu vă fie frică!” repetând ceea ce a spus bunul Iisus. Ştia el ce ştia, că frica este cel mai rău lucru pe lume, nu l-au făcut degeaba Sfânt!

Dar să vă mai povestesc ceva. Un subiect de vară. Virgil Landers este un tânăr tehician electronist din orașul Bridgeport, statul Connecticut, SUA. A trecut printr-o întâmplare foarte ciudată, așa că o să v-o istorisesc și domniilor voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți.

Virgil este angajat la o firmă mică, din industria semiconductorilor, una dintre nenumăratele firme subcontractoare ale gigantului AMD. Nu câștigă mult, învață ca să ia o diplomă de la MIT, dar este mulțumit că face ceea ce îi place. Virgil Landers este copilul model, logodnicul perfect și omul lunii, în fiecare lună, la serviciu. Nu este foarte inteligent, chiar el a spus-o, la testele Mensa nu a obținut decât un stisfăcător 110. Dar are o inimă de aur și mereu este harnic și vesel, gata să ajute pe cei din jur, ceea ce este mai important.

Dar, brusc, Virgil s-a schimbat. A devenit posac, distrat, neglijent. O nouă dragoste, spune prietena lui. Nu se confirmă! ”O nouă sectă religioasă!” – decretează șeful lui de la serviciu, ”orientalii ăștia o să ne strice tot tineretul”. Nu se confirmă! Este bolnav, se lamentează părinții lui. Virgil face analize medicale. Nu se confirmă!

Virgil pare nedormit, din ce în ce mai obosit. Greșește des la serviciu în laboratorul de pulberi semiconductoare, unde lucra, dar prietenii îl acoperă. Într-o zi Virgil nu mai poate răbda și intră la șeful cel mare ca să-și dea demisia. Nu merge așa, măi băiatule, îi spune patronul. Ești un om bun, nu vreau să renunț la tine, cine știe cu cine mă pricopsesc în locul tău, ce se întâmplă, mie poți să-mi spui, că știu să păstrez un secret. Virgil se topește și cu ochii plini de lacrimi îi spune că aude tot timpul voci și muzică, nu se poate concentra, nu poate dormi. Patronul pune mâna pe mobil și îl cheamă pe un prieten medic, care avea o clinică.

Trec patru săptămâni, Virgil este analizat medical pe toate părțile. Dar, doarme numai cu injecții. Până la urmă doctorul strigă ”Evrika!”. Și ca în filmele cu Hercule Poirot, îi cheamă în micul amfiteatru al clinicii sale (pregătea și studenți și stagiari) pe toți cei interesați, ba vine și presa, că un subiect ca ăsta nu se ratează.

Pe scurt, doctorul în medicină arată că Virgil Landers devinse un receptor de radio mobil. A făcut imediat legătura că muzica și vocile au început să se audă după ce Virgil își făcuse o lucrare la dentist. O punte, sau un implant, ceva de genul acesta. În cursul lucrării firicele microscopice de metal, aur și titan, s-au fixat între dinți. De asemenea sinusurile lui erau pline de pulberi semiconductoare, siliciu și urme de cupru, argint, beriliu și vanadiu, de la locul de muncă. Nu se știe cum, a spus bunul medic, dar toate acestea au făcut ca Virgil Landers să devină un receptor de radio, care recepționa unde scurte și ultrascurte. Prindea aleatoriu, diferite posturi de radio, nu foarte clar.

”Acordul fin” era dat de alimentația lui Virgil, de pH-ul respectiv. De exemplu, dacă mânca o banană, prindea imediat ”Radio Moscova”. Fără glumă! După o ședință de curățare medicală a cavității bucale și a sinusurilor, Virgil nu mai auzea voci și a redevenit băiatul bun și săritor de mai înainte. Patronul lui a organizat o petrecere cu grătar și baloane la care a invitat și personalul medical de la clinica care l-a făcut bine pe Virgil!

Cazul lui Virgil Landers nu este singular. Doamna Virginia Kimmey din Midland, statul Texas, afirmă că de fiecare dată când pune mâna pe robinetul de apă caldă din baie, confecționat din alamă argintată, aude tare și clar postul de televiziune local.

În orașul Watertown, din statul Massachusetts micuța Andreea Whalen a primit în dar, de ziua ei, un iepuraș alb. A fost foarte fericită. Dar, a observat că dacă strânge micul rozător în brațe, acesta sughiță. Și, la fiecare sughiț, schimbă canalul televizorului. Iepurașul era o telecomandă vie!

Micuțul Alexander din Greenville, statul South Carolina vine plângând din bucătărie: ”Mamă, am vrut să iau o limonadă, dar frigiderul s-a răstit la mine!” ”Prostii!” spune mama și se duce să deschidă ușa frigiderului. Imediat o voce metalică se răstește furioasă la ea. Era Donald Trump care denunța ”fake news”. Femeia trântește ușa frigiderului și cheamă urgent un tehnician: veniți repede, casa este bântuită de Donald Trump!

Dacă cumva vă vorbește d-na Viorica, sau teutonul, din cuptorul cu microunde, nu ezitați să-mi împărtășiți impresiile la [email protected].

Este plăcut, chiar rece în pustnicia mea. Am primit o vizită, neanunțată, ca toate vizitele, a unui francez, un mare și bogat astronom și astrolog de pe Dimineața Astrologilor. Ciudată vizită, neașteptată întorsătură a destinului! Trebuie să mă gândesc, să reflectez, nu sunt un tip spontan, așa că nu o să mă uit la niciun film.

Poate o să ascult muzică, evident, epic music, mă ajută să mă concentrez, apoi o să fac pe muzica Mortal Kombat câteva mișcări de Tai Chi Chuan, combinate cu aikido, creația mea, probabil că Steven Seagal ar fi invidios. Ca să-mi dezmorțesc oasele bătrâne și să-mi concentrez gândurile, pustnicia mea nu este un cenaclu literar, ci mai mult un Shaolin, dacă mă înțelegeți. Sâmbătă vin războinicii nordici, finlandezii, șefii de la “Soldații lui Odin” să-i pregătesc pentru ceva cu care primejdiile mortale ale Nordului și Aurora Boreală nu i-a obișnuit.

Acum ascult ”Gael” varianta extinsă de peste o oră, amintindu-mi de aventuri la Tropice imposibil de povestit. M-ați crede un mincinos! Trec zilele… ca orele, săptămânile ca zilele, lunile ca săptămânile, anotimpurile ca lunile, anii ca anotimpurile!

Dar, dimineață, prin francez, am primit de la prietena mea, Fabiola, de la CERN, un studiu voluminos. Este despre expansiunea Universului, constanta lui Hubble și paradoxul lui Wilhelm Olbers. Poate, mâine, o să vă povestesc și domniilor voastre, nu este FYEO, dacă reușesc să citesc studiul la noapte, are câteva sute de pagini. Mi-a trezit curiozitatea un bilet lipit pe coperta studiului: ”Ceva nu se potrivește!” Ce o mai fi, Doamne Dumnezeule, am mai văzut filmul acesta cu Sfârșitul Lumii! De câteva sute de ori. Trec zilele…

Zilele, perle înșirate din colierul infinit al lui Dumnezeu, iată, mâine este o nouă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Sub semnul incertitudinii, astăzi poţi avea impulsuri revoluționare, dar este indicat să folosești energia ta pentru îmbunătăţirea calității vieţii de familie, de cuplu. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă.

TAUR O zi relaxantă, la muncă (ar trebui să fii în vacanţă!). Cu toate că eşti invitat, somat chiar, de cei din jur să iei atitudine în cutare intrigă, sau bârfă totul îţi pare duios de infantil. Nu poţi să-ţi schimbi viaţa instantaneu, nu ai o baghetă magică ca Harry Potter. Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Ai dreptate şi tu. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială.

GEMENI Accentul zilei de astăzi este pus pe computere, telecomunicații – înaltă tehnologie. Dacă eşti împlicat într-un astfel de domeniu ai şanse mari să ai o zi… interesantă, vorba chinezilor. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Aşa intri sigur în depresie, pentru că nu ai nicio soluţie. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului.

RAC O veste, poate din presă, te face să vrei să schimbi programul tău de vacanţă. În acelaşi timp primeşti o veste contrară de la rudele din străinătate. Analizează cu calm şi poţi găsi soluţia. Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţi sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. De fapt, pentru un procent dintre armonioșii Raci, pare a fi o nouă relaţie sentimentală. Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai.

LEU Dorești să ai o mai bună stabilitate emoțională și îți îndrepți eforturile în această direcție. Nu lua de bun pe primul venit, verifică și vezi dacă se confirmă. Nu promite nimic, nimănui. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care pote deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

FECIOARĂ Ai intrat în criză de timp, ai de rezolvat o mulţime de treburi, pe care le-ai tot amânat. Ocupă-te de ele secvenţial. Astăzi ocupă-te mai întâi de problemele profesionale, sunt avantajate! Cu o Lună afectată nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu.

BALANŢĂ Ziua de azi este ca o gură de oxigen îmbogăţit cu ozon. În mijlocul unei lumi preocupate şi tensionate tu te simţi bine, relaxat şi energic. Stârneşti invidii şi gelozii, dar ţie nu-ţi pasă! Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SCORPION Dimineaţa poţi să ai succes dacă îţi asculţi vocea interioară, sufletul tău bun, bine ascuns sub exoscheletul dotat cu un ac veninos! Ai o armă secretă: intuiţia ta care astăzi nu dă greş! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul ales de tine.

SĂGETĂTOR O zi densă, obositoare. Eşti tras în toate părţile, trebuie să iei decizii şi să dai răspunsuri urgente. O activitate modernă normală, de fapt. Fii logic, raţional şi nu vei mai fi stresat! Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste – abundă, dar nu fac mult zgomot.

CAPRICORN Mediator din oficiu, ţi se cere să faci pe arbitrul, la serviciu, sau acasă. Te bucuri de o atmosferă favorabilă şi de un nume bun, lumea te apreciază. Alungă nesiguranţa şi relaxează-te! Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia!

VĂRSĂTOR Mare atenţie la ce spui cu gândul aiurea, la comunicaţie, în general, pentru că unele cuvinte inofensive pot fi interpretate greşit şi totul poate degenera inutil. Vorbeşte puţin şi clar! Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc. La serviciu dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri – nu te lăsa impresionat şi continuă.

PEŞTI Activitatea obișnuită e avantajată, fie că ești la muncă, sau în vacanță. Nu exagera inutil problemele tale financiare, banii o să-ţi ajungă, ca întotdeauna, la limită, nimic nu s-a schimbat! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial!

Te-ar putea interesa și: