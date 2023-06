Povestea lui Scooter, desemnat „cel mai urât câine din lume.” S-a născut cu probleme de sănătate

Scooter a fost desemnat „cel mai urât câine din lume”, în cadrul unei competiții internaționale care promovează adopția animalelor. Acesta s-a născut cu un defect la picioare care părea că nu îi va permite vreodată să meargă, iar stăpânul lui l-a dus la un centru pentru a fi eutanasiat. Cu toate astea, o femeie l-a văzut și a vrut să-i dea „șansa la o casă bună și o viață normală”, se arată în descrierea cu care a fost înscris la concurs.

Scooter are păr rar, ca o creastă, o coadă ca de șobolan și o limbă care îi atârnă afară din gură, dar femeia care l-a luat de la centru nu a ținut cont de asta. Cu ajutorul terapiei și al unui cărucior specializat, Scooter poate acum să meargă și „habar nu are că este diferit de alți câini”, se mai arată în biografia sa.

Stăpâna lui a spus că este „foarte bucuroasă și incredibil de mândră”, că Scooter a câștigat titlul de „cel mai urât câine din lume”. „În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat, cu picioarele sale din spate deformate, Scooter a sfidat totul și ne-a arătat adevăratul sens al rezistenței și al hotărârii”, a spus femeia. Scooter a primit premiul cel mare de 1.500 de dolari și un trofeu.

Concursul The World’s Ugliest Dog

Concursul The World’s Ugliest Dog a început în anii 1970 când Ross Smith, membru al Asociației Old Adobe, a căutat o modalitate de a strânge bani pentru organizația sa. Smith s-a gândit să facă un concurs de câini urâți, iar ideea lui a fost extrem de apreciată, potrivit The Guardian.

Printre câștigători au fost și Scamp the Tramp în 2019, o corcitură cu ochi de insecte și părul mat; Quasi Modo în 2015, un amestec de ciobănesc și pitbull ale cărui defecte din naștere la coloana vertebrală l-au lăsat cocoșat; și Walle, un amestec de beagle, bassett, boxer despre care un judecător în 2013 a spus că arată ca și cum ar fi fost „photoshopat” împreună din mai mulți câini diferiți.