Economie Povestea lui Marius Ioniță: a început cu internship și de peste 10 ani este în top managementul unei multinaționale







În urmă cu aproape un sfert de secol, Marius Ioniță, proaspăt absolvent de facultate, a aplicat pentru un stagiu internațional și a fost selectat de Alumil. După șase luni la Salonic, a decis să rămână în companie, iar alegerea s-a dovedit una corectă – de peste 10 ani ocupă poziții de vârf în managementul Alumil România.

Piața muncii din România se confruntă, de mai mulți ani, cu un deficit acut de personal calificat, la toate nivelurile și în aproape orice industrie. Cea mai mare cerere se înregistrează însă în zona specialiștilor și a top managementului, unde bătălia pentru talente se desfășoară la intensitate maximă. În acest context, Marius Ioniță, directorul general Alumil Rom Industry, reprezintă cu adevărat o excepție.

Datele vorbesc de la sine: de aproape un sfert de secol Marius Ioniță lucrează în cadrul aceleiași companii. Iar în ultimii 10 ani a ocupat în poziții de vârf, în condițiile în care Alumil este lider pe piața sistemelor de aluminiu, potrivit Infofinanciar.

Rețeta longevității sale în cadrul aceleiași companii include un mix de „ingrediente“. Însă, înainte de descifra mecanismul complex al motivațiilor unui manager de top, trebuie să vedem cum a debutat cariera lui Marius Ioniță în Alumil. Pentru că poveștile de început au rostul lor în înțelegerea evoluțiilor ulterioare.

O experiență marcantă

Pe perioada facultății, Marius Ioniță a făcut un pas esențial în dezvoltarea sa – a devenit membru AIESEC Iași.

„Implicarea mea în AIESEC (ONG internațional, înființat în 1948 și prezent în peste 100 de țări – n.r.), de la simplu membru, până la președinte al organizației în ultimul an de facultate, m-a modelat ca lider și ca persoană. AIESEC funcționa pe o structură similară unei companii, cu departamente funcționale. Mi-a permis să experimentez practic cum e să iei decizii într-o organizație și să pui lucrurile în mișcare. Tot atunci s-au întipărit adânc în ADN-ul meu valori esențiale pentru viață: prietenie, colegialitate și altruism, combinate cu inițiativă și optimism aplicat“, explică interlocutorul nostru.

Lucrul cu tinerii, o constantă profesională

Experiența interacțiunii cu tinerii este prezentă și acum în activitatea lui Marius Ioniță. „Am primit atât de multe în acea perioadă de implicare în activitarea unei organizații studențești internaționale. Cred că de acolo provine pasiunea mea pentru lucrul cu tinerii. Iar dacă am primit atât de mult, cred că am și multe de dat înapoi. Fac periodic mentorat cu studenți. Încerc sa transmit încredere minților tinere si entuziaste, oferindu-le din timpul și experiența mea. Și, la rândul meu, mă reîncărc cu energie tinerească. Există ceva cu adevărat puternic în schimbul de cunoștințe și experiență între generații. Prin mentorat și îndrumare, îi putem modela pe liderii de mâine, insuflându-le valorile și abilitățile necesare pentru a naviga într-o lume în continuă schimbare. Iar energia și pasiunea tinerilor sunt contagioase“, afirmă interlocutorul nostru.

La finalul acestei perioade, Marius Ioniță a aplicat pentru un stagiu internațional. Iar răspunsul primit a fost decisiv pentru cariera sa: „Am fost selectat pentru Alumil, fără să știu prea multe despre compania din Grecia. Am petrecut șase luni în Salonic, la vârsta de 23 de ani. A fost o experiență care mi-a lărgit orizonturile și m-a ajutat să mă dezvolt atât profesional, cât și personal. La finalul stagiului, mi s-a propus un job full time în departamentul Financiar al Alumil România. Am acceptat și așa a început această poveste frumoasă, care se contopește cu cea mai mare parte a vietii mele.“

Diversitate și învățare

După aproape un sfert de secol, managerul a validat și sintetizat formula longevității sale. „Secretul longevității mele la Alumil poate fi surprins printr-un amestec între valoarea fundamentală a loialității și o nevoie constantă de diversitate și învățare. Loialitatea a fost întotdeauna un pilon central pentru mine. Însă, ceea ce a păstrat parcursul meu în cadrul companiei mereu proaspăt și provocator a fost diversitatea oportunităților oferite. Practic, la fiecare trei-patru ani, am avut șansa de a schimba departamentele sau de a mă implica în proiecte noi. Ceea ce mi-a permis să-mi satisfac dorința de a explora și de a învăța într-un ritm accelerat. Este esențial și faptul că am avut câțiva mentori extraordinari, chiar dintre fondatorii companiei, oameni care au avut încredere în mine, de la care am învățat foarte mult și cărora le mulțumesc.“

Învățarea a reprezentat o constantă în evoluția profesională a interlocutorului nostru. În 2008, Marius Ioniță a absolvit un MBA la City College University of Sheffield, împreună cu alți doi colegi, care azi ocupă poziții de conducere în companie.

Oamenii sunt „ingredientul“ esențial

De altfel, în cadrul Alumil, longevitatea sa nu reprezintă o excepție. „Nu sunt singurul cu această traiectorie în companie. Există un număr însemnat de colegi cu o longevitate similară sau chiar mai mare. De-a lungul timpului, am reușit să construim un mix echilibrat între cei cu peste două decenii de experiență în domeniul aluminiului și aceia care s-au alăturat echipei mai recent”, a explicat CEO-ul Alumil.

Potrivit lui Marius Ioniță, dacă longevitatea într-o companie ar avea un secret, acesta ar fi, fără îndoială, oamenii. „Mediul de lucru excepțional și echipa minunată pe care am reușit să o formăm la Alumil sunt cele care m-au ținut aici. Dincolo de proiectele în care te implici, contează enorm cu cine le pui în practică. Colegii cu care îți petreci zile, luni și ani în șir nu doar că te ajută să crești profesional, dar te și modelează ca persoană. Aceasta este, în esență, definiția echipei Alumil – un loc unde pasiunea pentru inovație și dezvoltare continuă merg mână în mână cu construirea unor relații umane adevarate și semnificative“, ne destăinuie Marius Ioniță „ingredientul“ secret.

O etapă crucială a evoluției profesionale

Unul dintre proiectele cele mai ambițioase și însemnate în care Marius Ioniță a fost implicat a fost listarea companiei la Bursa de Valori București (BVB). Demersul a fost început în 2006.

„A fost o etapă crucială, nu doar pentru Alumil, dar și pentru mine personal. Mi-a oferitocazia de a explora o lume nouă, aceea a piețelor de capital și a fondurilor de investiții. Sute de întâlniri cu potențiali investitori mi-au lărgit perspectiva asupra modului în care afacerea noastră poate fi percepută din exterior. Și mi-au adâncit înțelegerea despre ce înseamnă, de fapt, să conduci o companie publică. Întrebările la care trebuia să răspund, unele neașteptate, au fost un exercițiu valoros de reflecție asupra modului în care noi, ca și companie, ne vedem viitorul și cum planificăm să navigăm in peisajul afacerilor“, explică directorul general al Alumil România.

Mentalitatea „happy to work“

Rezultatele arată că accentul pus pe dezvoltarea echipei este o formulă de succes. În ultimii cinci ani, Alumil Rom Industry și-a crescut cifra de afaceri cu aproximativ 76%. Și a încheiat anul trecut cu 118,1 milioane de lei. Și profitul s-a majorat constant în intervalul 2019-2023, cu aproape 170%, ajungând la 6,5 milioane de lei. Iar valoarea acțiunilor pe Bursa de Valori București a crescut cu 439%. (De la 0,6020 per acțiune la 01.04.2019 la 2,6400 la 01.04 2024.)

Cultura organizațională autentică dezvoltată în cadrul Alumil este esențială în atingerea acestor rezultate. Compania prioritizează înțelegerea profunda a nevoilor și așteptărilor fiecărui angajat. Dar și comunicarea deschisă, care contribuie la crearea unui climat de siguranță și libertate.

„În ultimii ani, am fost deosebit de interesat să găsesc modalități de a schimba paradigma «work to be happy» catre o cultură care îmbrățișează mentalitatea «happy to work». Îmi doresc ca toți colegii mei să simtă că sunt eficienți în ceea ce fac și că își aduc propriile contribuții unice, angajându-se într-o muncă care îi împlinește și îi încântă. Cred ferm în investiția în starea de fericire și satisfacție a angajaților noștri, deoarece aceasta este fundamentul unei echipe productive și motivate. Un angajat fericit este, fără îndoială, un angajat eficient“, conchide Marius Ioniță. Iar evoluția sa este o dovadă concretă că „formula“ Alumil dă rezultate.