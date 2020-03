Nu multă lume cunoaște însă istoria acestor cocktailuri, una la fel de savuroasă precum băuturile în sine. Hai să trecem pe scurt în revistă cum a luat ființă Martini, cel mai celebru cocktail

Martini

Originile numelui (și a băuturii însăși) se pierd în umbrele istoriei dar unii autori propun câteva variante. Cea mai aproape de adevăr pare a fi cea legată de producătorul italian de vermut Martini, arătând către anul 1863. O băutură de legendă, cunoscută în trecut și datorită fabuloaselor sale postere.

O versiune a poveștii susține că băutura ar fi fost inventată de un barman de la hotelul Knickerbocker, din New York, în 1911 sau 1912.

O altă sursă, ceva mai controversată, susține că numele provine de la o armă, denumită Martini-Henry, folosită de armata britanică în timpul anilor 1870. În fine, în cartea Stuart’s Fancy Drinks and How To Mix Them, de Stuart Thomas, publicată în 1904, este descrisă o formă primitivă de dry martini: „un mix 2:1 de dry gin Plymouth și dry vermut, cu un strop de bitter de portocală”.

Cea mai interesantă teorie este, însă, cea care are legătură cu coasta de vest a anilor 1860. Conform poveștii, un miner a cerut o băutură specială la finalul unei zile de muncă în care a dat de aur, în Martinez, California. Barmanul a amestecat rapid și ad-hoc câteva ingrediente: vermut dulce, gin Old Tom, câteva bitter-uri și lichior maraschino. Așa s-a născut Martini. Iar de la minerii „auriferi” până la Goldfinger, din seria James Bond, Martini a devenit băutura favorită a multor bărbați în ultimii 150 de ani.

Clasicul dry martini este făcut cu gin sec londonez, vermut sec și o garnitură (coajă de lămâie, măsline, ceapă etc). Unii – precum regizorul spaniol Luis Bunuel – adăugau bitter Angostura.

Ingrediente:

70ml vodka sau gin

1 lingură de dry vermouth (Martini exta dry e o opțiune)

2 lingură suc măsline (apa în care au stat măslinele)

lămâie

măsline verzi

Preparare:

Amestecă în shaker vodka/ginul cu vermouth-ul, sucul de măsline și cuburi de gheață. Cu o felie de lămâie, freacă marginea cupei de jur împrejur. Strecoară amestecul din shaker într-o cupă rece ca gheața, iar la final adaugă o scobitoare cu 1 sau 2 măsline.

