D.P., o elevă a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a fost eliminată din Bacalaureat deoarece i-a sunat telefonul în timpul probei orale la limba engleză, pe 13 iunie.

Elevă cu rezultate bune la învățătură (n.r. – a terminat liceul cu o medie generală de 9,60), care s-a pregătit temeinic pentru examen, fata a încercat să explice faptul că uitase aparatul în buzunar, din grabă.

Era programată să susțină examenul la ora 17.00, dar fusese chemată mai repede cu cinci ore. Din cauza „organizării defectuoase și a neprezentării altor candidați, nu a fost respectată repartizarea pe ore, așa cum a fost aceasta prestabilită”, eleva primind un mesaj de la colegi să se prezinte mai repede ca să susțină proba de engleză, întrucât nu sunt candidați și „comisia stă degeaba și profesorii sunt nervoși”, se arată în contestația depusă.

Pe 12 iulie, Tribunalul Alba i-a dat dreptate fetei, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a făcut recurs, iar pe 22 august Curtea de Apel a respins recursul, stabilind definitivă și irevocabilă decizia instanței inițiale. Astfel, cu o decizie a instanței obținută la limită, săptămâna trecută a putut să susțină examenul de Bacalaureat în sesiunea a doua. Un alt proces, cel de anulare a actului administrativ, se află pe rolul Tribunalului Alba și va avea un prim termen la sfârșitul lunii septembrie.

„Nu a existat intenția de a frauda”

Fata spune despre contestarea eliminării ei din examen că a fost cel mai logic lucru pe care îl putea face. Și mama ei a fost de aceeași părere.

„Apropiații m-au susținut în acest demers”, ne-a declarat tânăra. În timpul procesului, aceasta a explicat cum s-a întâmplat totul. Când a primit mesajul de la colegi, s-a grăbit să plece de acasă și să ajungă la examen. De emoție și grabă nu și-a dat seama că, atunci când și-a lăsat geanta cu lucrurile într-o altă sală unde erau depozitate și alte obiecte personale ale altor candidați, telefonul mobil îi rămăsese în buzunar. În timpul examinării, acesta a sunat.

„Reclamanta a recunoscut acest fapt și în continuare, respectiv faptul că telefonul mobil a fost asupra sa la intrarea în sala de examen, însă a susținut că asta s-a întâmplat din cauza defectuoasei organizări a examenului de Bacalaureat, a faptului că nu s-au respectat întocmai dispozițiile cuprinse în Metodologia organizării examenului național – (…), și, mai ales, din cauza grabei și a emoțiilor, fără să existe nici un moment intenția de fraudă, având în vedere că se prezenta la un examen oral”, se arată în motivarea magistraților.

„Nu mă gândesc că ar fi vrut să copieze”

Marcela Dărămuș, șefa ISJ Alba, a declarat pentru EVZ care sunt temerile instituției. „Ne temem că se va crea un precedent. Toată lumea emtapizează cu eleva. E important să se înțeleagă că dacă există niște reguli, ele trebuiesc respectate. Eleva nu avea voie cu telefonul în sala de examen, comisia a acționat corect. Nu mă gândesc că ar fi vrut să copieze, ea are rezultate foarte bune la învățătură, dar regula e regulă, telefonul nu trebuia să fie asupra ei”, a explicat aceasta. Șefa ISJ Alba a mai precizat că „această situație le poate crea tinerilor, care vor susține examene în viitor, falsa opinie că dacă fac astfel de greșeli nu răspund pentru ele și că pot câștiga în instanță”. Chiar dacă eleva a câștigat în instanță, Marcela Dărămuș ține partea comisiei de examinare: „Fata nu a fost chemată de membrii comisiei, doar de colegii ei cu care comunica. A venit de bună voie la exament, nu a forțat-o nimeni să intre. Acest lucru, prezentarea la examen mai repede decât ora planificată, nu este o neregulă. Orice candidat poate intra mai repede în examen dacă cineva dinaintea lui nu se prezintă. Îmi doresc să nu se creeze un precedent pornind de la acest caz, copiii trebuie să înțeleagă că există norme care trebuie respectate. Metodologia desfășurării examenului le-a fost explicată din timp. Acum, pentru sesiunea a doua, am rugat profesorii să amintească fiecărui candidat care intră în sală că nu are voie cu telefonul la el”.

Sentință favorabilă

Reprezentanții ISJ au motivat în timpul procesului că susținerile fetei sunt nefondate și că aceasta nu a fost obligată să vină la o oră diferită, decât cea la care a fost programată. „Nu a sunat-o niciunul dintre membrii comisiei de examen cu privire la decalarea orelor de examinare. Așa cum rezultă din înscrisurile depuse în probațiune, a fost chemată de colegele sale, care au apreciat că proba se derulează repede, spunându-i «dacă vii, termini mai repede»”, menționează reprezentanții ISJ care, însă, nu explică de ce, dacă era să respecte ad-literam metodologia, au acceptat-o pe D.P. la examinare la ora 12.00, în loc de ora 17,00, cum era programată. Astfel, a fost simplu pentru judecătorii de la Tribunalul Alba, după ce au studiat actele depuse la dosar, procesele-verbale, declarațiile reclamantei și pârâtei să ajungă la concluzia că „există o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ în discuție, fiind așadar îndeplinită cerința cazului bine justificat”, prin care tânăra a cerut anularea.

