Povestea de viață a lui Nea Marin și trauma pe care a ascuns-o ani întregi. „Am avut momente foarte grele”

Nea Marin, cunoscut din emisiunea „Poftiți pe la noi” a trecut prin mai multe momente dificile până a ajuns să se bucure de celebritate. În trecut, acesta a avut mari probleme cu bani și a reușit cu greu să aducă o pâine pentru copiii lui.

„Am avut momente foarte grele. Înainte de Revoluție, eram prim-solist, dansam la toate cârciumele. Aveam spectacol de la 18:30 până la 20:30 și la 21:30 eram la Pescărușul. A doua zi aveam spectacol la bulevard. Am dus-o așa vreo 10 ani. La Revoluție, când eram obișnuit să am atâta activitate, să vină și 23 august…M-am trezit cu doi copii, unul de 2 ani, Larisa, și cealaltă de 8 ani, fără serviciu. S-a terminat totul. Știi ce am făcut? Taximetrie. Un an am fost taximetrist.

I-am dus pe lăutari la nunți și, după un an și jumătate, cam pe la începutul lui 1992 am început iarăși turneele. Am început să predau în străinătate. Unde n-am fost? Din Ungaria până în Belgia, Franța, Olanda. Am lucrat cu mulți la cursuri: am avut elevi din Taiwan, Hong Kong, americani, japonezi’, a spus Nea Mărin, în podcastul lui Horia Brenciu.

Trauma pe care Nea Marin a ascuns-o

Vedeta de la Antena 1 a mai povestit că a avut un copil care a murit la naștere și că nu a putut trece niciodată peste această traumă. „Am avut un baiat, dar a plecat repede. Am crezut ca s-a terminat lumea”, a dezvăluit Marin Barbu.

Recent, el a fost nevoit să se opereze și de apendicită. Nea Marin a povestit că s-a confruntat cu dureri groaznice până să afle care este problema.

„A trebuit să fac operația asta… Faptul că nu am făcut apendicită când am fost tânăr, am zis că gata, nu o să fac niciodată. În ultimul an și jumătate am avut niște dureri de abdomen. Am avut vreo 7-8 seturi de analize.Toți mi-au zis că poate fi piatră la rinichi, poate am răcit la mușchii de la burtă că merg dimineața și înot. Nimeni nu m-a întrebat dacă am fost operat vreodată. A trebuit să ajung în Negrești-Oaș ca un medic de acolo să-mi zic că s-ar putea să mă operez’, a declarat nea Mărin pe YouTube.