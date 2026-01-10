Poveștile celor mai urâți oameni din lume. Toată lumea a râs de ei

Cei mai urâți oameni din lume, așa cum au fost descriși în topurile virale, sunt adesea victimele prejudecăților și stereotipurilor legate de frumusețe. Printre cele mai cunoscute cazuri documentate se numără Lizzie Velásquez, din Statele Unite, și Godfrey Baguma, din Uganda, potrivit vocalmedia.

Aceștia au reușit să treacă peste prejudecăți și să ducă o viață normală. Aceștia au fost o sursă de inspirație pentru cei care nu au încredere în ei și pentru cei care țin cont prea mult de părerea celor din jur.

Lizzie Velásquez s-a născut pe 13 martie 1989, în Austin, Texas, cu sindromul Marfanoid‑progeroid‑lipodistrofic, o afecțiune rară care împiedică corpul să acumuleze grăsime. Aceasta i-a afectat aspectul fizic și sănătatea încă din copilărie.

Când avea 17 ani, un videoclip viral de pe YouTube, intitulat „The World’s Ugliest Woman”, a atras milioane de vizualizări și sute de comentarii negative, incluzând insulte și mesaje dure.

În loc să lase aceste atacuri să o definească, Lizzie a transformat experiența în activism. A urmat cursuri de comunicare la Texas State University și a devenit speaker motivațional și autor de cărți precum Be Beautiful, Be You și Choosing Happiness. Talk-ul ei TEDx, „How Do YOU Define Yourself?”, a strâns zeci de milioane de vizualizări.

Documentarul „A Brave Heart: The Lizzie Velásquez Story” urmărește drumul ei de la bullying-ul online la influența globală în promovarea acceptării și luptei împotriva hărțuirii.

Godfrey Baguma s-a născut pe 16 mai 1973 în Lwengo District, Uganda. El suferă de o afecțiune rară, posibil Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), care a afectat dezvoltarea țesuturilor și aspectul fizic. A fost etichetat drept „cel mai urât om” în topuri online și concursuri neoficiale, precum Mr. Ugly.

Deși a fost respins și stigmatizat în copilărie, Godfrey a devenit cântăreț și entertainer, folosindu-și umorul și talentul pentru a conecta oamenii și a inspira alte persoane cu dizabilități. S-a recăsătorit cu Kate Namanda și au împreună opt copii, demonstrând că aspectul fizic nu definește fericirea sau capacitatea de a iubi.

Mary Ann Bevan, născută în 1874 la Londra, a suferit de acromegalie, o boală hormonală rară care i-a modificat semnificativ trăsăturile feței și ale corpului. În anii ’20, publicul a numit-o „cea mai urâtă femeie din lume”, însă ea a găsit o modalitate de a-și valorifica aspectul.

După ce a lucrat ca asistentă medicală și s-a căsătorit cu florarul Thomas Bevan, Mary Ann a început să prezinte simptomele bolii. Moartea soțului în 1914 a lăsat-o văduvă cu patru copii și fără loc de muncă, iar boala îi făcea dificilă găsirea unui alt serviciu.

Într-un gest de curaj, Mary Ann a participat la concursul „Cea mai urâtă femeie din lume”, câștigând titlul și premiul financiar. Succesul i-a permis să lucreze la circ, unde publicul venea să-i vadă trăsăturile unice și statura mică, oferindu-i astfel un trai mai bun copiilor săi.