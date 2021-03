Vedeta care a dat numele celebrelor genți Hermès este, în continuare o apariție. Cântă. Are conturi de socializare. Pe care se prezintă „old fashion”: ochi albaștri, păr șaten. Ne amintim duetul interzis (considerat în exces provocator și cu conținut explicit) făcut împreună cu Serge Gainsbourg: Je t’aime … moi non plus. Cântărețul și compozitorul i-a fost, la un moment dat, iubit.

E o divă. În sensul pur al cuvântului. Un icon al modei. Statut întărit, recent, și de faptul că celebrul muzeu londonez Victoria & Albert a inclus modelul Hermès care-i poartă numele – Birkin, în expoziția sa destinată genților.

Povestea celebrei genți Hermes Birkin a început cu o paporniță

A ajuns să aibă propria geantă datorită șarmului. O fătucă crescută în Chelsea, printre mame ce munceau la fabrică și adolescente experte în bere. Nimic din detaliile copilăriei nu avea a face cu moda sau stilul parizian. Când a venit la Paris, în 1968, „piesa de rezistență” i-a fost un coș de răchită. Cu el îi exaspera pe toți. Își exaspera prietenii, colaboratorii, exaspera înalta societate în care era invitată.

