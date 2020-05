2,3 mai

Povestea bogatului doctor Benjamin Spock, un medic care gândea. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic). Pe 3 mai s-au născut: Nicolo Machiavelli, Sugar Ray Robinson, Henry Fielding, Golda Meir, Engelbert Humbertinck, Vera Ceaslavska, George Constantin.

Pe 2 mai sunt în calendarul creştin ortodox aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie. Pe 3 mai sunt Sfinţii: Irodion de la Lainici, Timotei şi soţia sa Mavra, Diodor, Teodosie şi Rodopian, diaconul.

2 mai este o zi fastă. Tradiţia cea veche arată că după Armindeni era Ziua Tinerilor. Sub diverse forme a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, (Venus) doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Dansul, cântecul, dragostea… Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe…

Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, poate de la pelsagi sau cabiri, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Marea cea Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” civilizaţia europeană şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege. Acasă, sau prin curți.

Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, chiar alimentare, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor!

Vorbeam de ritualuri alimentare, foarte importante pentru păstrarea identităţii unui popor. Ei bine, exista, si magia astrologiei a cuprins si aceste aspecte, o sincronicitate intre zilele săptămanii si felurile de mancare care se potrivesc mai bine cu ziua respectivă. Astfel, Luni, ziua Lunii este potrivita cu supele, carnea alba si spirtoasele transparente, deserturi bazate pe fructe si frisca. Marti, ziua lui Marte se potriveste cu mancarurile picante si condimentate, ciorbele, carnea rosie, vin rosu, deseruri bazate pe creme si ciocolata. Miercuri, ziua lui Mercur sunt favorizate mezelurile si salatele, ciorba de burta, micii, gratarul, cartofii prajiti; deserturi bazate pe patiserie. Joi este ziua lui Jupiter care insemna mancaruri sofisticate, legume umplute, carne de pui, vinuri vechi, ridichi, branzeturi sofisticate si ceapa verde. Desert prajituri, alune, cozonac. Vineri este ziua lui Venus care stapaneste toate mancarurile cu efect usor afrodiziac, tarhonul, bamele, icrele, supele si vanatul. Bautura, neaparat sampania si coniacul. Desert pe baza de ciocolata, vanilie si cafea. Sambata este ziua lui Saturn, mamaliguta cu branza, sarmale, ciorba su smantana, mancaruri traditionale grele, in general. Bauturi, diverse, dar invechite natural, tuica, slibovita, tescovina, etc. Desert, fursecuri, prajituri fantezi. Duminica este ziua Soarelui, supe-ciorbe, branza, peste, maioneza, carne de porc la gratar. Bauturi gen Campari, vinuri rose, suc de fructe, in special de portocale. Desert, mere, fructe exotice, prajituri, cornulete. Pofta buna!

Dacă vă este foame, mâncaţi mâncărurile noastre tradiţionale, sigur, le puteţi diversifica astrologic după zilele săptămânii, dacă vreţi să vă distraţi puţin, beţi vinul nostru vechi şi dacă vă doare capul, sau nu vă simţiţi bine, folosiţi plantele noastre de leac. Ale noastre! Ne naştem cu propietăţi pe care apoi, din prostie, sau snobism, le dispreţuim şi adoptăm medicamente şi remedii de la capătul pământului făcute şi gândite pentru alt tip de oameni, cu altă structură şi obiceiuri, spirituale, alimentare şi de viaţă! Care alimente, remedii, medicamente, vaccinuri, nu ni se potrivesc, nu au efect decât parțial, sau deloc, sau mai rău!

Dar așa cum v-am promis multora care mi-au scris, de weekend vă spun întotdeauna o istorie, o poveste adevărată, o amintire.