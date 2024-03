Actualitate Povestea „Bazarului de muzică”, o afacere „provocată” de stresul corporatist







Având în vedere că suntem în era în care putem accesa multe lucruri cu numai un click, printre care și cântece, mulți oameni ar considera că un magazin cu viniluri, casete și CD-uri nu ar fi căutat. Însă „Bazar de muzică”, un mic magazin situat pe Bulevardul Lască Catargiu din București, ne demonstrează opusul.

Muzica este un element nelipsit din viețile oamenilor. Istoria ne învață că aceasta datează din paleoliticul mijlociu, adică în urmă cu 350.000 de ani. Pe atunci, modalitatea prin care se realiza era prin lovituri între pietre, lemne sau alte obiecte care se utilizau pentru alte lucruri. Acum, melodiile se compun cu ajutorul diferitelor instrumente și tehnologii. Și sunt la îndemâna tuturor, datorită erei digitale.

Un lucru pe care îl fac melodiile, și care este atestat de multe studii, este să îi unească pe oameni. Acest lucru se poate întâmpla la nivel fizic, așa cum relevă un studiu al Universității din Berna, Elveția, care demonstrează că în timpul unui concert de orchestră bătăile inimii și ritmul de respirație al publicului se sincronizează. De asemenea, acestea le mai oferă posibilitatea oamenilor și de a se alătura unei comunități, ca cea care s-a creat în jurul „Bazar de muzică”.

Comunitatea „Bazar de muzică”

Stând pe una dintre rețelele de socializare mi-a fost atrasă atenția de către un cont care îmi prezenta diferite albume ale unor artiști. Cuprinsă de curiozitate am intrat să descopăr mai în amănunt ceea ce se ascunde în spatele acestuia. Un detaliu care mi-a plăcut la „Bazar de muzică” a fost descrierea. Spune cam așa: „Un magazin de muzică mic și nepretențios, plin de căldură, good vibes și comori”. Acela a fost momentul în care mi-am dorit să îl cunosc pe omul care a dat viață acestui concept.

Cel care a venit cu ideea micului magazin în care se vând viniluri, cd-uri și casete este Constantin Vasile, în vârstă de 35 de ani. Originar din Buzău, stă în București de aproximativ opt ani. Mai înainte, însă, a terminat facultatea la Brașov și a petrecut câțiva ani și prin străinătate. Aici a avut „diverse job-uri, nespecializate”, după cum declară acesta. Întors în țară s-a angajat în cadrul unei corporații, unde a „avansat până la un nivel în care stresul devenise insuportabil”, așa cum descrie el. A decis mai apoi să părăsească locul de muncă, iar cu banii pe care a reușit să îi strângă și-a deschis magazinul.

Sursa de inspirație

Un alt lucru care m-a interesat a fost de unde și-a luat Constantin inspirația pentru a crea acest loc în care iubitorii de muzică se pot refugia. „Inspirația a fost din cartierul în care locuiesc, unde se ține un eveniment care se cheamă <<Bazar de Cotronceni>>”, mi-a dezvăluit acesta. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu evenimentul, acesta are loc o dată pe an și se desfășoară în „Cotroceni, cel mai frumos cartier al Bucureștiului”. Aici se pot înscrie curți private, dar și afaceri locale, care pot amenaja standuri cu obiecte artizanale, haine și obiecte decorative, dar și viniluri, cd-uri și casete, așa cum a fost și cazul lui Constantin.

După cum a declarat acesta, încă de când s-a mutat în acest cartier, a participat în fiecare an.

„Am început cu colecția mea, să scot dublurile la poartă, să le vând. Am văzut că sunt foarte căutate vinilurile, casetele și cd-urile. Și din acel moment am început să acumulez din ce în ce mai multe. Adică unde găseam, pe la prieteni, pe internet, loturi. Am început să cumpăr și să acumulez. Făceam asta neștiind că o să am magazin la un moment dat. Doar pentru evenimentul ăsta care era o dată pe an, în fața porții”, a transmis proprietarul micului magazin.

După muncă, și răsplată

Există multă muncă depusă în spatele acestui magazin. În cele trei luni de când este deschis, Constantin a muncit zi de zi. „Am avut o singură zi închisă în trei luni de zile de când am deschis”, a mai transmis acesta.

Totuși, roadele muncii încep să fie culese. Deși la început a fost descurajat, spunându-i-se că un astfel de magazin nu va merge, în aceste trei luni afacerea a crescut simțitor. Cu toate că nu a transmis care sunt cifrele oficiale, antreprenorul a dezvăluit că în curând va începe să fie plătitor de TVA. Conform legii „orice firmă devine plătitoare de TVA în momentul în care cifra anuală de afaceri depășește plafonul de 88.500 de euro, echivalentul a 300.000 de lei”. Însă, el a mai adăugat și că nu face acest lucru pentru bani, „ci din pasiune”.

Muzica se consumă. Clienții achiziționează multe produse. Dacă la început cele mai căutate erau vinilurile, domnul „Bazar de muzică”, așa cum mai este numit de comunitatea online, a transmis că acum sunt căutate atât vinilurile, cât și CD-urile. Însă, în curând și casetele se vor vinde la fel de bine.

Popularitatea magazinului

Așa cum am mai menționat, într-o perioadă scurtă de timp magazinul a dobândit popularitate, iar în jurul acestuia s-a creat o comunitate. Cei mai mulți cumpărători sunt tinerii. Constantin crede că ceea ce îi face pe tineri să cumpere viniluri, casete și CD-uri este nevoia de a avea ceva fizic, având în vedere că trăim în era digitalizării, unde totul se află la numai un click distanță.

Magazinul are ceva unic, care îi atrage pe clienți. Antreprenorul crede că acest lucru este simplitatea, faptul că totul este „100% natural”, unde oamenii se pot simți natural. În magazinul său, tot mobilierul este fabricat de către el. Fără „fițe”, așa cum îi place să descrie. Această unicitate îi face pe oamenii din mai multe orașe, nu numai din București, să vină și să achiziționeze produse. Cele mai aglomerate sunt zilele de weekend, atunci când vinde și aproximativ 200 de viniluri pe zi. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Cele mai ieftine pleacă de la 1 leu, iar cele mai scumpe ajung și la 1.500 de lei. Media acestora este însă de 40-50 de lei.

La final a venit rândul lui să răspundă la întrebarea pe care și el o adresează celor care trec pragul „Bazarului de muzică”: Ce melodie ne recomanzi? Nu s-a limitat numai la una, ci a împărtășit trei: The Offspring – Million Miles Away, Alex Ebert – Truth și Progresiv TM – Nimeni nu e singur, potrivit infofinanciar.ro