Povestea Athosului românesc din inima Olteniei. Așezământul atrage mii de pelerini







Schitul „Sf. Neagoe Basarab” de la Vlădești se află pe lista celor mai cunoscute de țara noastră. Așezământul monahal este căutat de credincioși pentru liniște și rugăciune deplină. Ridicarea unui astfel de lăcaș a fost una extrem de dificilă, însă starețul Cosma Giosanu a reușit să finalizeze o parte din ambițiosul proiect.

Schitul de la Vlădești, considerat Athosul românesc

Încă de la începutul zidirii așezământului monahal, starețul a urmat tipicul athonit. În aceste zile, la mănăstirea din inima județului Vâlcea au fost prezenți preoți din Sfântul Munte, care au luat parte la sărbătoarea hramului.

Este vorba despre Părintele Ștefan Nuțescu, fost secretar al mănăstirii Sihăstria. Acesta a ales să trăiască alături de comunitatea de călugări de pe Muntele Athos din anul 1984. De asemenea, prezent la mănăstirea din Oltenia a fost și părintele David, iconom pe Sfântul Munte și fost ucenic părintelui Cleopa.

De unde a pornit ideea ridicării unui astfel de așezământ monahal

Potrivit starețului schitului, ideea ridicării acestuia a pornit din partea credincioșilor, care au cerut un loc asemănător cu Sfântul Munte. De asemenea, mitropolitul Teofan ar fi cerut un astfel de așezământ.

„Au fost mai multe idei care au fuzionat, pentru că mai mulți credincioși, mai mulți români care merg în muntele Athos, și-au exprimat dorința față de părintele stareț de a face o mănăstire aici, în România, cu un program apropiat de cel din Muntele Athos. Și chiar mitropolitul Teofan de la Iași a insistat la Geronda Ștefan să îi dea o mănăstire din Moldova, să vină cu obștea din Muntele Athos”, a explicat starețul schitului din Vlădești.

Starețul schitului de la Vlădești, despre piedicile întâlnite

Deși lucrările la schit merg acum întru-un ritm alert, începutul procesului a fost unul dificil. Înainte ca așezământul monahal să capete contur, starețul era singur în zona în care a fost ridicat acesta. În timp, planul de a-i atrage pe credincioși în acest colț al județului Vâlcea s-a concretizat.

„Ce se face cu binecuvântare, totul merge bine cu voia lui Dumnezeu Da, toată lumea se minunează cât de repede merg lucrurile. Primul an a fost cumplit pentru mine. (…) Un an de zile nu am avut slujbe, am fost aproape singur. Însă am reușit într-o jumătate de an să fac o bisericuță și o incintă de mănăstire cu o biserică provizorie.”, a mai spus starețul, arată Jurnalul de Argeș.

În prezent, locul atrage pelerini din toate colțurile țării și a devenit locul în care aceștia găsesc un strop de liniște și o apropiere de Dumnezeu. Pentru următorii ani, starețul schitului monahal are în plan să extindă proiectul și să ridice încă o clădire pentru călugări și una pentru oaspeți.