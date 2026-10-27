România s-ar putea confrunta cu noi acțiuni de sabotaj și chiar cu tentative de atacuri teroriste, a avertizat fostul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Mesajul, publicat pe Facebook, vine după ce SRI și DIICOT au anunțat identificarea unei rețele coordonate din Rusia, suspectată de implicare în incendiul produs pe platforma industrială Carfil din Brașov.

Fostul ministru al Afacerilor Interne a felicitat instituțiile implicate în operațiunea desfășurată în urma incidentului de la Brașov și a atras atenția asupra rolului avut de structurile Ministerului Afacerilor Interne. Predoiu a făcut referire atât la activitatea polițiștilor și a structurilor de informații, cât și la cooperarea internațională care a contribuit la identificarea suspecților.

În mesajul publicat pe Facebook, Cătălin Predoiu a apreciat activitatea SRI și DIICOT, dar și contribuția Ministerului Afacerilor Interne la operațiunea de identificare a persoanelor suspectate de sabotaj.

„Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Felicitări tuturor instituțiilor implicate și celor care au participat direct la operațiune, atât la nivel de coordonare, cât și în teren!

Pe de altă parte, acest act de ostilitate arată, o dată în plus, presiunea cu care se confruntă de luni de zile instituțiile de ordine publică și securitate națională și cred că se cuvine ca cei care nu au altă prioritate decât să le critice din orice poziție să gândească mai înțelept, inclusiv din perspectiva mijloacelor logistice pe care le au la dispoziție și a investițiilor rapide care trebuie făcute în consolidarea acestor structuri din punct de vedere logistic și financiar.

Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist. Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților", a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Declarațiile lui fostului ministru au fost făcute după ce Serviciul Român de Informații și DIICOT au anunțat luni destructurarea unei rețele suspectate că desfășura operațiuni de sabotaj sub coordonarea unor persoane din Federația Rusă.

Ancheta are legătură cu incendiul izbucnit în septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea societății CARFIL SA, companie aflată în structura ROMARM.

Potrivit informațiilor comunicate de SRI, în operațiune ar fi fost implicate persoane originare din foste republici sovietice, stabilite în state membre ale Uniunii Europene.

Investigațiile au indicat că suspecții ar fi urmărit și alte obiective, inclusiv fabrici de armament și instalații cu importanță militară sau industrială din România și din alte țări europene.

DIICOT a anunțat că cercetările vizează trei cetățeni străini, respectiv doi bieloruși și un ucrainean, suspectați de implicare în incidentul produs la Brașov.

Doi dintre aceștia au fost depistați în Germania, unde au fost arestați preventiv. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi pregătit și alte acțiuni asemănătoare pe teritoriul german. Al treilea suspect a fost identificat în Polonia.

Pe numele tuturor celor trei persoane, Curtea de Apel București a emis mandate europene de arestare. Autoritățile continuă demersurile pentru transferarea suspecților în România, unde sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.

Procurorii au stabilit că activitatea acestora nu ar fi fost limitată la platforma industrială din Brașov, fiind luate în calcul și alte ținte din România și din Uniunea Europeană.

Serviciul Român de Informații a prezentat și metodele prin care sunt atrase persoanele folosite în asemenea operațiuni. Conform SRI, recrutarea are loc frecvent pe platformele de socializare, unde potențialilor colaboratori li se propun inițial activități care nu par să prezinte un risc ridicat.

Printre primele sarcini se pot număra fotografierea unor clădiri sau monitorizarea anumitor obiective, în schimbul unor sume de bani. Ulterior, persoanelor recrutate li se pot solicita acțiuni mult mai grave, inclusiv provocarea de incendii, distrugerea unor instalații sau comiterea de asasinate.

Rețelele urmăresc în special persoane care se confruntă cu dificultăți financiare. În unele cazuri, cei recrutați pot fi constrânși să continue activitățile prin amenințări sau șantaj.

Cercetările privind operațiunile de sabotaj continuă, cu participarea SRI, DIICOT, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și a partenerilor internaționali.