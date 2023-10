Portugalia merge strună către 2024. Din 6 meciuri a obținut 6 victorii fără să primească un gol

Portugalia este cu siguranța una dintre cele mai puternice pentru Euro 2024. Calificată deja pentru turneu, nu a primit niciun gol în preliminarii. Dar selecționata antrenată de Roberto Martinez a reușit să înscrie nu mai puțin de 24 de goluri. Doar într-un singur meci, cel cu Luxemburg echipa Portugaliei a înscris 9 goluri, fără să primească niciunul.

Așadar cei care au reuși această performanță sunt: portarii Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio. Lor li se adaugă fundașii Antonio Silva, Danilo Pereira, Diogo Leite, Goncalo Inacio, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben Dias.

De asemenea mijlocașii Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva. Dar și atacanții Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Goncalo Ramos, Joao Felix, Rafael Leao.

Ronaldo va fi în echipa cu care Portugalia merge la EURO 2024, chiar și la 39 de ani

Cristiano Ronaldo este faimosul atacant al Portugaliei și deja a făcut o figură frumoasă în preliminarii. La ultimul meci disputat a înscris două goluri. Drept urmare fanii i-au pus la punct o scenografie impresionantă. Mai ales că starul a atins borna de 200 de meciuri la echipa națională. Câte despre participarea la EURO 2024, spune că va fi acolo, dacă nu va întâmpina vreo problemă.

” Sper că voi fi acolo. Mai este încă mult timp. Sper să nu am probleme. Când spun probleme, vorbesc despre accidentări sau ceva de genul acesta. Sper să joc. Sunt multe meciuri pe care le am la Al Nassr și chiar cu Portugalia și sper să nu am probleme. Sunt foarte fericit.

Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la acest număr. Am deja 203 selecții. Este o motivație pentru a continua. Acești pași mici mă motivează să continui să joc pentru Portugalia”. A explicat Cristiano Ronaldo. În total 20 de echipe se vor califica la EURO 2024 la finalul fazei grupelor.